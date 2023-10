Pascual afirma que "nunca habrá copago mientras gobierne el PP" y niega haberlo planteado

Reconoce que no estuvo "acertado" en sus declaraciones y pide disculpas



SANTANDER, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, César Pascual, ha desmentido haber propuesto el copago como fórmula para reducir las listas de espera en la sanidad pública y ha asegurado que "nunca habrá copago mientras gobierne el PP en Cantabria".

Así lo ha afirmado Pascual este viernes en rueda de prensa, tras la polémica por unas declaraciones en un foro del Diario Médico, en las que dijo que "las listas de espera son una herramienta de gestión" y existen "porque el sistema no es capaz de absorber toda la demanda y porque tenemos fallos de organización, pero solo hay dos formas de gestionar: o te pones a la cola o copago".

Pascual ha reconocido que "no fue afortunada" la comparación que hizo entre las listas de espera sanitaria y los viajes en avión, en la que decía "tú vas al aeropuerto y si vas en business no esperas a la cola y entras directamente, si vas con tu billete de turista, tienes que esperar a la cola"; y ha pedido a las personas que hayan podido haberse sentido ofendidas. "No estuve acertado, me equivoqué y pido disculpas", ha manifestado.

No obstante, ha señalado que en esa intervención, que "se ha sacado de contexto", nunca planteó ni defendió el copago en la sanidad pública. "No estoy a favor del copago y el Gobierno de Cantabria y el Partido Popular tampoco", ha aseverado.

Asimismo, ha subrayado que desde el Gobierno regional están "radicalmente en contra" porque les parece "profundamente injusto", dado que constituye un "repago", ya que "la sanidad se financia con los impuestos de todos".

Ha especificado que lo que dijo en ese foro especializado es que "solo hay dos formas de gestionar la demanda: con listas de espera o con copagos". "No creí que en ese foro tuviera que explicar lo que es obvio", ha apuntado.

Así, ha reiterado en que "nunca" ha planteado ni propuesto el copago como fórmula para reducir las listas de espera en Cantabria. "Es radicalmente falso", ha dicho Pascual, que ha indicado que la sanidad pública es universal y gratuita y, en ella, la demanda se regula mediante listas de espera y, por tanto, sin copago.

En este sentido, ha recordado que están trabajando "intensamente" para "volver" a reducir las listas de espera a "unos tiempos razonables", para lo que han estado estudiando cómo han aparecido listas de espera donde antes no existían, como en Atención Primaria, la capacidad de las unidades funcionales, la carga de trabajo de los facultativos, los criterios diagnósticos o los datos de los indicadores para el ingreso en las listas.

Asimismo, están valorando las dimensiones de todos los recursos disponibles, materiales y humanos, y adoptando una metodología de trabajo que "no existía".

Según ha explicado, la "gravedad" del fenómeno de las listas de espera reside en las "demoras excesivas", cuando la demora para la atención sanitaria excede del "tiempo socialmente aceptado" o "cuando no se establecen criterios de prioridad" de los pacientes en función de sus necesidades clínicas, sociales y laborales.

"Es la prioridad absoluta", ha aseverado Pascual, que ha recordado que han comenzado a obtener "logros" al respecto, como el acuerdo con los profesionales para reanudar la actividad extraordinaria, que estaba suspendida, y supone un incremento del 20 por ciento en las retribuciones para "todas las categorías profesionales sin exclusiones". Un acuerdo, ha recordado, que el Ejecutivo autonómico anterior (PRC-PSOE) "no quiso aceptar".

Asimismo, ha subrayado que se ha reanudado la derivación a centros concertados, que había sido "suspendida" por el anterior Gobierno regional, y han licitado de nuevo el acuerdo marco quirúrgico que el PRC-PSOE "fue incapaz de hacerlo".

"Estamos dando los pasos necesarios para cumplir el compromiso que hemos asumido con los ciudadanos para reducir las listas de espera a los plazos que marca la ley", ha destacado.

En cuanto a las críticas del PSOE y su secretario general, Pablo Zuloaga, que decía que "el PP plantea servicios business con copagos para agilizar las listas de espera en la sanidad pública de Cantabria", ha trasladado que no sabe "cómo se atreve" a hacer dichas "difamaciones" después de dejar la sanidad pública en "una situación de deterioro que no tiene precedentes" y con unas listas de espera "intolerables".

"Nunca hubo tantas personas esperando y tanto tiempo", ha criticado Pascual, para quien "no pueden darnos lecciones quienes dejaron la sanidad hecha unos zorros con las mayores listas de espera de la historia", y con "falta de diálogo y acuerdo"

Ha detallado que se han encontrado 21.251 pacientes activos en la lista de espera quirúrgica, de los que 17.715 están en situación de demora estructural, con una demora media quirúrgica de 156 días y una demora prospectiva de 252 días.

Asimismo, Pascual ha subrayado que el PP "nunca privatizó nada en Valdecilla" y el contrato de colaboración público-privada "no incluyó ningún servicio que no estuviera externalizado".

"Nunca habrá copago mientras gobierne el PP en Cantabria. Otros quizás no están en condiciones de afirmar lo mismo a tenor de su historia", ha sentenciado Pascual, que ha insistido en que "este consejero nunca ha planteado ni propuesto el copago como fórmula para reducir la lista de espera en Cantabria".