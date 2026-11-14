Pascual apuesta por construir organizaciones sanitarias con autonomía, mejor información y menos dependencia del sector

El consejero de Salud, César Pascual, inaugura XIX edición y clausura XVIII edición del Máster en Dirección y Gestión de Servicios Sanitarios. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, César Pascual, ha inaugurado ayer, viernes, la XIX edición del Máster en Dirección y Gestión de Servicios Sanitarios, donde ha apostado por construir organizaciones sanitarias "con autonomía, mejor información y menos dependencia general del directivo".

En este sentido, ha vaticinado que se van a extinguir los directivos sanitarios tradicionales que dedican una parte importante de su trabajo a "resolver problemas que la propia organización ha creado".

En un comunicado, Pascual ha subrayado que el propósito del máster no es formar "guardianes de organigramas, ni especialistas en administrar la complejidad heredada sino personas con criterio, capaces de preguntarse por qué existe esa complejidad, a quién beneficia y que parte se puede eliminar".

De hecho, para Pascual, el mayor fracaso de esta formación de posgrado sería "conseguir directivos excelentes para conservar organizaciones que tienen que transformarse y no se transforman".

Sin embargo, sería un éxito si, al terminar, "no solo sois capaces de gestionar mejor, sino también de identificar bien qué parte de la gestión debiera desaparecer", construyendo así un mejor modelo organizativo.

En el acto de inauguración también han estado presentes el vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Cantabria, Íñigo Casafont; así como los codirectores del máster, David Cantarero, y Joaquín Cayón.

Durante la sesión inaugural también se ha procedido a clausurar la XIX edición de este programa de postgrado con la entrega de diplomas a los 14 alumnos que han finalizado su formación.