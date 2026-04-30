Pascual avisa que la Consejería ya no es capaz de "minimizar" el impacto asistencial por la huelga médica

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SANTANDER, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud de Cantabria, César Pascual, ha señalado que el impacto asistencial por la huelga de médicos está siendo "muy alto" y que desde su departamento ya no son "capaces de minimizar" las demoras y listas de espera, pese a que el seguimiento esta semana se mantiene, como en las anteriores, "solo" en el 20 por ciento, según sus datos, que difieren de los del Sindicato Médico, convocante de los paros, que lo sitúa en torno a un 70%.

"Estamos viendo ya que estas cuatro semanas de huelga han tenido cifras objetivables y reales de impacto que al principio conseguíamos minimizar, pero que ya no somos capaces. El impacto está siendo directo sobre las demoras, sobre las listas de espera", ha indicado Pascual este jueves a preguntas de la prensa.

El titular de Salud ha advertido de nuevo que "si esto sigue, la huelga no se soluciona y la ministra (de Sanidad, Mónica García) no se sienta a negociar y de una vez por todas coge todo por los cuernos y lo arregla, cuando lleguemos a verano el impacto va a ser altísimo, incluso mayor que el COVID", ha reiterado.

También ha insistido en que va a comenzar una época, la del verano, donde la demora es "muy difícil recuperar" porque los profesionales cogen vacaciones, con lo cual "hay muy pocas posibilidades de recuperar listas y demoras" y, por tanto, "la situación puede llegar a ser, yo no diría que dramática, pero sí muy, muy, muy seria".

Pascual ha hecho estas declaraciones en la presentación del balance de la campaña de vacunación 2025-2026, en el Gobierno.

Por su parte, el Sindicato Médico ha elevado el seguimiento de la huelga de este jueves al 80% en Atención Primaria, en torno al 70% en Valdecilla y Sierrallana; y al 60% en Laredo.

Según ha destacado el vicepresidente del sindicato, Santiago Raba, en declaraciones a Europa Press, se trata de "mejores cifras" que las registradas hace un mes, lo que significa que "los médicos, lejos de desgastarse tras más de un mes acumulado de paros, están sumándose más y más cada semana".