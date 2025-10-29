Pascual cree que la negociación del presupuesto tiene que ser "global" y no va a ser "tan rápido" como años antes

SANTANDER 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud de Cantabria, César Pascual, ha señalado que la negociación del presupuesto de la comunidad autónoma para 2026 tiene que ser "global", "va todo en el mismo paquete", "no área por área", y aunque queda "mucho margen" porque todavía "ni se ha iniciado" el proceso, prevé que "no va a ser tan rápido como en años anteriores".

Así lo ha manifestado el titular de Salud este miércoles a preguntas de la prensa sobre las cinco condiciones "irrenunciables" que ha puesto el PRC al Gobierno de Cantabria (PP) a cumplir en el plazo máximo de 30 días antes de sentarse a negociar los presupuestos generales de la comunidad para 2026, entre las que exigen medidas urgentes para reforzar la atención sanitaria en los hospitales de Laredo y Tres Mares de Reinosa.

Pascual ha indicado que se trata de "un planteamiento inicial", dado que el procedimiento de la negociación "ni siquiera se ha iniciado", y el Comité Ejecutivo del Partido Popular designará ahora las personas que se encargarán de ello, y todavía hasta el 31 de diciembre queda "mucho plazo".

Así, aunque hay "muchas medidas sanitarias", el consejero ha insistido en que será la comisión "la que lleve la rienda de toda esta negociación". Asimismo, ha apuntado que "algunas están en marcha ya".

"Tenemos por delante todavía unos meses de negociación de presupuestos, todo hace indicar que no va a ser tan rápido como en años anteriores, pero para nada, en absoluto, yo soy pesimista", ha manifestado.

Así, Pascual considera que todavía tienen "mucho margen" para negociar y ha indicado que expresará su opinión acerca "de lo que se puede o no se puede hacer, la facilidad o la no facilidad" a la comisión negociadora, de la que no va a formar parte.

No obstante, ha indicado que "no se trata de una negociación área por área, se trata de una negociación global del presupuesto" y "no se pueden separar las cláusulas que ponen a Educación con el profesorado, las que quieren poner sanidad con el hospital de Laredo o las que quieren poner Fomento con la carretera de no sé dónde".

"Va todo en el mismo paquete, es una negociación global de presupuestos que luego, cuando llegue el presupuesto al Parlamento, será cuando se va partida por partida negociando", ha defendido.

Pascual ha hecho estas declaraciones en la inauguración de la nueva sede del servicio tutelar de la Fundación Marqués de Valdecilla, en la Avenida de los Castros, 116-bajo oeste.