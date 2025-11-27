Pascual destaca en las Jornadas de Innovación y Desarrollo que los enfermeros de Valdecilla son "referentes nacionales"

Jornadas de Innovación y Desarrollo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, César Pascual, ha clausurado este miércoles la XIII edición de las Jornadas de Innovación y Desarrollo Valdecilla (JIDV), destacando la capacidad de "innovación e investigación" de los profesionales de la enfermería del hospital, "que son referentes a nivel nacional y un motivo de orgullo".

Organizadas por la Dirección de Enfermería bajo el lema 'Innovación con valor, cuidado con propósito', los asistentes han compartido experiencias y avances en innovación tecnológica, mejora de los cuidados y práctica asistencial.

Según ha informado el Gobierno, Pascual ha destacado que el hospital "convierte la curiosidad en método, y el deseo de mejorar, en proyecto, que terminan, de una forma u otra, cambiando la vida de la gente".

Ha valorado los trabajos que han obtenido distintos premios en estas Jornadas, ya que "son un empujón para la gente que trabaja, innova e investiga, y hace que Valdecilla esté en la posición que está en la actualidad".

El consejero también ha agradecido a los profesionales su entrega y trabajo, y les ha animado a "seguir subiendo el listón de la exigencia en vuestro día a día".

La Jornada se ha consolidado como un referente para difundir proyectos que impactan en la calidad asistencial y la seguridad del paciente, manteniendo su vocación de fomentar la colaboración entre servicios y disciplinas.

Cada edición permite conocer iniciativas de gran alcance desarrolladas por los equipos del hospital, que buscan mejorar la atención y la experiencia de los pacientes.

Además, son un Evento Acreditado conforme al Código Ético del sector de Tecnología Sanitaria, y se ha solicitado la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Cantabria.

CONVOCATORIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN ENFERMERÍA VALDECILLA

Durante las Jornadas, que por primera vez se celebran en un solo día, se han entregado los galardones de la 27ª Convocatoria Nacional de Proyectos de Investigación Enfermería Valdecilla, en la que ha resultado premiado un estudio experimental sobre los dispositivos para la sujeción de la sonda urinaria en el paciente crítico, desarrollado por profesionales del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, vinculados a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), la Universitat de Barcelona (UB), y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

También se han distinguido otros trabajos, como un estudio acerca de la percepción del acoso sexual en enfermería en el ámbito hospitalario, desarrollado por la enfermera de Valdecilla, Alexandra Alba Solana, con el reconocimiento a 'Mejor Proyecto a Desarrollar en Valdecilla'.

Durante estas sesiones se han presentado los trabajos que han resultado ganadores en la IV edición del concurso IDEALab Enfermería, que han recaído en el proyecto Needlesafe y el estudio Conector universal para terapia de nebulización -ganadores ex aequo en la categoría Impresión 3D del certamen-, así como el estudio 'Aplicación de realidad virtual con el propósito de reducir la ansiedad en la resonancia magnética' -ganador en la categoría Realidad Virtual, una segunda línea de innovación incluida este año por primera vez-.