Pascual dice que Pacto por la Sanidad se está desarrollando, aunque no al "ritmo" que pretende el Sindicato Médico

Ve "lógico" que el sindicato quiera darle "más ritmo", pero "no comparte" que trate de "acelerarlo" con denuncias "alarmistas"

SANTANDER, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, César Pascual (PP), ha asegurado que el Pacto por la Sanidad suscrito el pasado junio con los médicos se está desarrollando y, aunque ve "lógico" que el Sindicato Médico quiere dar "más ritmo" a su aplicación, no comparte que use "lenguaje belicista o alarmista que no viene al caso" en su "estrategia" para intentar "acelerar la negociación".

Así ha respondido Pascual, a preguntas de los periodistas, a las declaraciones del Sindicato Médico que este miércoles, en rueda de prensa, ha denunciado que el Gobierno de Cantabria está "incumpliendo" el Pacto por la Sanidad en prácticamente "todo" --"salvo" en lo que a la mejora retributiva se refiere, que sí se está aplicando-- y baraja movilizaciones.

El consejero ha "discrepado" de la "interpretación" hecha por el Sindicato Médico al denunciar que no se está cumpliendo y le ha replicado. "Tú no firmas un pacto y al día siguiente se puede cumplir todo".

Pascual ha señalado que, tras la firma de un pacto, se suceden reuniones en las cuales se va acordado el desarrollo del mismo.

En este sentido, ha indicado que, fruto de la negociación, ya se ha llegado a tres acuerdos derivados del pacto, de los que algunos están "en tramitación" para poder cumplirlos, y hay por delante más y el Gobierno va desarrollando "en un ritmo" y el Sindicato "quiere meter más ritmo". "Me parece lógico, es una postura sindical y yo no la voy a cuestionar", ha dicho Pascual, que sí ha recordado que "los médicos son los únicos funcionarios que han tenido incremento salarial este año". "Parece que se les olvida que ellos sí han tenido gracias a este pacto que hemos firmado", ha aseverado.

CRITICA ALGUNAS AFIRMACIONES DEL SINDICATO MÉDICO

El consejero sí ha reclamado al Sindicato Médico "un mínimo de rigor" en sus declaraciones y ha criticado que use "lenguaje belicista o alarmista" en su "estrategia" para pretender "acelerar la negociación".

En cuanto a la denuncia de esta organización sobre las condiciones en las que los médicos residentes tienen que realizar las guardias, ha puntualizado varios aspectos.

En primer lugar, ha señalado que "no es cierto" que los médicos de Sierrallana en las guardias descansen en "cubículos de poco más de seis metros cuadrados, sin baño, sin ventanas y sin áreas de descanso", como ha afirmado el Sindicato, ya que, según Pascual, estos espacios aún no se han estrenado y se está a la espera de que un informe del Servicio de Prevención de Riesgos avale que éstos cumplen las condiciones. Además, ha asegurado que "no son cubículos, son habitaciones".

Ha asegurado que los técnicos que han realizado la distribución arquitectónica cumplen con las condiciones, pero aún así se va a esperar al informe.

"Lo que están haciendo ahora es ocupar habitaciones de pacientes y eso es lo que no puede ser", ha defendido.

También considera que "no es de recibo" que el Sindicato Médico afirme que los médicos de Valdecilla de guardia se ven obligados a "compartir camas calientes con los pacientes del hospital de día".

En relación a ello, ha explicado que, como "solución provisional" hasta que se habilite un pabellón con habitaciones para los médicos, lo que se ha hecho es que éstos usen las camas del hospital de día que están vacías por la noche. "Ellos duermen por la noche, que no hay nadie en el hospital de día", ha insistido Pascual.