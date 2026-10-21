Pascual insta a desterrar "aquí siempre se ha hecho así" de la gestión sanitaria de personal

El consejero de Salud, César Pascual, en el V Congreso Nacional de Igualdad y Recursos Humanos de los Servicios Públicos de Salud - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, César Pascual, ha pedido hoy expresamente a los participantes en el V Congreso Nacional de Igualdad y Recursos Humanos de los Servicios Públicos de Salud que destierren definitivamente de la gestión de personal la frase "aquí siempre se ha hecho así", al considerar que este encuentro es el marco idóneo para "revisar nuestras certezas, sobre todo las que llevamos tantos años repitiendo que hemos dejado de explicar".

Durante este evento, organizado por Cantabria y que ha tenido lugar en el Paraninfo de la Magdalena, Pascual ha realizado una crítica irónica de esta expresión, señalando que "es uno de los cargos más estables de la sanidad española, no aparece en el organigrama, pero participa en las decisiones; no firma, pero veta; no tiene competencias reconocidas, pero consigue paralizar proyectos enteros". Y ha subrayado que "lo más inquietante, es que a veces habla por nuestra boca".

El titular de Salud ha abogado por gestionar con liderazgo, porque "dirigir permite asignar tareas, pero también exige hacerse responsable de las condiciones en que esas tareas se tienen que realizar". En su intervención, ha enfatizado la necesidad de que los servicios sanitarios cuenten con equipos capaces de "advertir, preguntar y reconocer" dificultades a tiempo.

Además, ha insistido en que las organizaciones sanitarias deben "escuchar" y "respaldar" cuando los profesionales deciden corregir o cambiar, decisiones que ha calificado como siempre "valientes".

El objetivo del consejero es que este congreso ayude a los gestores de recursos humanos a "escuchar antes, intervenir mejor y evitar que demasiadas personas tengan que llegar a decir 'no puedo más' para que prestemos atención".

En este sentido, ha opinado el gran logro de este encuentro sería que después "alguien trabaje mejor, se sienta escuchado o vuelva a imaginar su futuro con nosotros".

Pascual ha reivindicado también la relación concreta que existe entre una decisión de recursos humanos y la atención a un paciente, considerando que este departamento es "uno de los lugares donde se decide la calidad del sistema". De ahí que sea necesario que cuente con "herramientas, respaldo y capacidad para exigir" al ejercer esa responsabilidad, además de "escucharlos antes de que el problema llegue convertido en una urgencia".

Respecto a la captación de talento, ha advertido que es la experiencia cotidiana la que termina escribiendo la reputación de una organización, por lo que hay que "escuchar con respeto" a los jóvenes y no convertir la experiencia en argumento para impedir que quieran cambiar las cosas, "porque nosotros también lo hicimos cuando llegamos".

En la inauguración del V Congreso de Igualdad y Recursos Humanos de los servicios públicos de salud, bajo el lema 'Organizaciones que cuidan: el valor de las personas en los servicios públicos de salud', han participado también la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el director de Recursos Humanos y Coordinación Administrativa del Servicio Cántabro de Salud, Juan Ramón Artiga, quien ha actuado como presidente del comité organizador.

Tras la inauguración, Pascual ha participado en una mesa redonda sobre el 'Bienestar emocional de los profesionales: de la evidencia a la decisión política' junto a sus homólogos de Castilla La Mancha, Jesús Fernández Sanz, y La Rioja, María Martín, debatiendo sobre cómo el bienestar no depende solo de los individuos o de los centros asistenciales, sino de decisiones propias del sistema como la financiación, las plantillas, los modelos organizativos o las prioridades políticas.

Tras la mesa de debate ha tenido lugar la conferencia inaugural a cargo de la presidenta electa de la Organización Mundial de la Medicina de Familia (WONCA), María Pilar Astier, titulada 'Cuidar a los que cuidan: una prioridad estratégica del sistema sanitario' y enfocada hacia el impacto del bienestar profesional en la calidad asistencial.

Por último, al término de varias sesiones de comunicaciones orales, se ha presentado oficialmente la Asociación Española de Recursos Humanos Sanitarios.