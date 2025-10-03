Pascual no ve "ningún sentido" a blindar el aborto en la Constitución: "Es una maniobra de distracción"

SANTANDER 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud de Cantabria, César Pascual (PP), no ve "ningún sentido" a la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) de reformar la Constitución Española para blindar el derecho al aborto: "Es una maniobra de distracción".

El 'popular' ha indicado al respecto que en esta comunidad autónoma el 99 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en la sanidad pública, por lo que el planteamiento del Ejecutivo central "no tiene ningún sentido, para nada", salvo que se quiera "hacer una maniobra de distracción", ha apostillado.

Además, Pascual cree que "hay razones mucho más importantes para modificar" la Carta Magna que introducir el aborto en ella, toda vez que es un derecho reconocido en una ley orgánica.

Y en caso de que se acometa el cambio, y por una "regla de tres", entonces habría que modificar también la Constitución para introducir, por ejemplo, el derecho a la salud o a la salud mental, ha advertido el responsable del ramo cántabro.

A su juicio, lo importantes es "que se cumpla la ley" y que todas las mujeres tengan derecho a acceder al aborto y en la sanidad pública además, "como tienen en Cantabria", y "sin ningún tipo de discriminación".

El consejero ha precisado asimismo que esta asistencia está concertada con clínicas para quienes quieran mantener el anonimato y desplazarse fuera de la región para abortar, algo que ha ocurrido en doce casos "nada más", según ha apuntado.

"Nuestra comunidad es un caso único en cuanto a interrupción voluntaria en centros públicos", ha valorado para finalizar su respuesta a preguntas de los medios por este asunto, en una rueda de prensa convocada para hacer balance de la asistencia sanitaria este verano en Cantabria.