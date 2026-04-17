Pascual pide un "gran cambio" del sistema sanitario en la inauguración del Congreso Nacional de Endoscopia Respiratoria

El consejero de Salud, César Pascual, en la inauguración del Congreso Nacional de Endoscopia Respiratoria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud de Cantabria, César Pascual, ha reclamado un "gran cambio" en el sistema sanitario durante la inauguración del XXX Congreso Nacional de la Asociación Española de Endoscopia Respiratoria y Neumología Intervencionista (AEER), que se celebra en el Palacio de la Magdalena, en Santander.

Pascual ha pedido a los profesionales de la neumología intervencionista que usen "su liderazgo clínico, científico, organizativo y moral para seguir mirando al futuro como lo hacen cada día", porque "cuando uno sabe que puede hacer mejor las cosas, ya no hay excusa para no hacerlo".

Según ha informado el Gobierno, el consejero ha elogiado esta disciplina porque supone un punto de inflexión que "conecta lo clínico con lo molecular, lo diagnóstico con lo terapéutico y, sobre todo, conecta decisiones con consecuencias reales, que nos permiten ir mucho más allá de lo que íbamos hasta hace bien poco".

En este sentido, ha abogado por un gran cambio en el sistema sanitario, "que no está preparado para lo que los neumólogos ya saben hacer", en alusión a la medicina de precisión o el uso del dato, "que los sitúa en la realidad del 2023, mientras el sistema actual trabaja con inercias de 2005".

Según el responsable cántabro de Salud, la estabilidad, la confianza y la seguridad clínica no casan con la innovación. Se trata de una "brecha" que no es tecnológica, sino de gobernanza, de organización y, en muchas ocasiones, "de valentía". Por eso, ha pedido los presentes ayuda para cambiar un sistema "que no está a altura de la ciencia que ustedes representan". "La innovación no es un discurso: es una responsabilidad y por eso es necesario seguir hablando del futuro como lo hace la neumología intervencionista", ha dicho.

De hecho, para Pascual, la neumología intervencionista "no va de técnica, no va de dispositivos, no va de tecnología" sino "de reducir la incertidumbre, de tomar mejores decisiones, de darle a cada paciente exactamente lo que necesita. Y esa es, probablemente, la definición más honesta que se puede hacer de la Medicina del siglo XXI, dar a cada paciente exactamente lo que necesita", ha subrayado.

Junto al consejero han participado en la inauguración del evento, el presidente de la AEER, Carlos Disdier; la concejala de Servicios Sociales, Familias, Salud, Autonomía Personal e Igualdad del Ayuntamiento de Santander, Zulema Gancedo, y el presidente del Congreso, Diego Ferrer.

La Asociación Española de Endoscopia Respiratoria y Neumología Intervencionista integra a los profesionales sanitarios interesados en la broncoscopia y la neumología intervencionista en todas sus vertientes. La filosofía de la AEER parte de la participación como grupo de apoyo y ayuda a cualquier iniciativa dentro de nuestro país, la Unión Europea y, especialmente, los países de habla hispana.