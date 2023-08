Pascual reivindica la "unidad" en la gestión sanitaria en la toma de posesión de tres subdirectores del SCS

El consejero afirma que falta personal administrativo en la Gerencia del SCS y para cubrir vacaciones en Atención Primaria



SANTANDER, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, César Pascual, ha reivindicado la "unidad" en la gestión de la Consejería y del Servicio Cántabro de Salud (SCS) alrededor de una "estrategia común" que es "la orientación a la prevención y la asistencia sanitaria". "Somos un único equipo y una única organización que se ocupa de la salud de los cántabros", ha remarcado, asegurando que esta "filosofía de trabajo" va a "impregnar la legislatura"."

Así lo ha manifestado este lunes el consejero durante el acto de toma de posesión de tres subdirectores del SCS, con los que se completa el organigrama de esta entidad para los próximos cuatro años. Se trata del subdirector general de Recursos Humanos y Coordinación Administrativa, Eduardo Javier Álvarez; la subdirectora de Gestión Económica e Infraestructuras, Leticia López; y la subdirectora de Cuidados, Formación y Continuidad Asistencial, Patricia Corro.

En las palabras que ha dirigido a los asistentes en un acto celebrado en la Gerencia del SCS, Pascual ha subrayado que Consejería y Servicio de Salud son una misma cosa, independientemente de dónde esté cada uno. "Somos una única organización que se ocupa de la salud de los cántabros. Y, por tanto, tenemos que estar todos perfectamente alineados alrededor de una estrategia común, que es la orientación a la prevención y la asistencia sanitaria", ha remarcado.

En este sentido, ha defendido la necesidad de tratar de evitar "que cada organización vaya un poco por independiente", algo que puede suceder "cuando no se gestiona bien", ha dicho.

Al respecto, ha precisado que él siempre ha defendido la autonomía de gestión de los centros y del SCS a la hora de trabajar pero "autonomía de gestión no es independencia de gestión. Son dos conceptos absolutamente distintos y lo que buscamos es estar absolutamente alineados", ha precisado.

En cuanto a los tres subdirectores generales, Pascual ha destacado que todos provienen del SCS y por tanto tienen "un conocimiento muy profundo de la organización".

"Llevan muchos años trabajando en esta casa y reúnen el perfil que estábamos buscando", de "amplio conocimiento" del SCS, complementario al

del gerente del Servicio, Luis Carretero, y el subdirector de Asistencia Sanitaria, Miguel Ángel Soria, ambos de fuera de Cantabria.

Y es que, en la búsqueda de los perfiles idóneos para configurar su organigrama, ha abogado por conjugar "la experiencia y conocimiento de personal procedente de otras comunidades autónomas" con la aportación de "profesionales de la propia casa", una combinación que permitirá "obtener el mejor rendimiento" de todo su equipo.

El consejero, que ha tenido unas palabras para los nuevos subdirectores, ha agradecido a estos cargos su "entrega y trabajo" y como ejemplo de ello, ha asegurado que, parte de él, ya ha mantenido esta mañana una primera reunión para abordar los asuntos más inmediatos, como son la elaboración de presupuestos o la redefinición de las líneas estratégicas de la legislatura, y por supuesto, "el día a día", ha apuntado.

También ha solicitado el apoyo de los funcionarios, que han asistido al acto, para integrar en el trabajo a los nuevos altos cargos lo "más rápidamente posible", y ha expresado ser consciente de las limitaciones de recursos humanos administrativos en la Gerencia, trasladando su voluntad de hacerla "más atractiva" con una serie de modificaciones a corto y medio plazo que permitan contar con más efectivos.

Una Gerencia donde actualmente hay "una falta manifiesta de personal administrativo", ha precisado en declaraciones posteriores a la prensa.

Al respecto, Pascual ha aclarado que la "escasez de recursos" no se extiende al nivel asistencial, donde Cantabria está "bastante bien en relación con otras comunidades autónomas" pese a no encontrar sustitutos para cubrir vacaciones en los centros de salud.

Así, ha indicado que la región tiene una cobertura "muy amplia" de sustituciones en Atención Primaria, aunque "no es al 100%", con todos los puestos de trabajo cubiertos. "No hay vacantes en ningún un sitio", ha asegurado, si bien ha señalado que "lo que no encontramos son sustitutos de vacaciones".

También las plantillas hospitalarias están completas, aunque el consejero cree que hay que "mejorar algunos tipos de contratos, hacerlos más estables". En este punto se ha referido a la Oferta Pública de Empleo (OPE) de estabilización, "para conseguir que la tasa de eventuales sea muy baja". Con todo, ha asegurado que "tenemos buenos recursos" en Cantabria.