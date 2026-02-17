Pasea Torrelavega cierra 2025 con 166.859 visitas y crece un 69% respecto a 2024

Archivo - Ruta de 'Pasea Torrelavega' - AYUNTAMIENTO - Archivo

TORRELAVEGA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portal www.paseatorrelavega.es ha cerrado el ejercicio 2025 con un total de 166.859 visitas, lo que supone un incremento del 69,3% respecto a 2024, cuando se registraron 98.542.

Así lo ha informado este martes la concejala de Turismo, Cristina García Viñas, ha presentado el balance anual y ha destacado que la evolución desde su puesta en marcha en 2022 confirma un crecimiento sostenido y "muy significativo".

En su primer año completo, la web contabilizó 27.898 visitas; en 2023 ascendieron a 49.694; en 2024 alcanzaron las 98.542; y en 2025 se han situado en 166.859, lo que representa un crecimiento acumulado de casi un 500% respecto al inicio.

"Estamos hablando de una herramienta que ha multiplicado prácticamente por seis su número de visitas en tres años. Eso demuestra que es útil, que responde a una necesidad real de información y que está ayudando a posicionar Torrelavega dentro del sector turístico regional", ha señalado.

Por meses, el comportamiento de 2025 refleja momentos de especial intensidad. Octubre fue el mes con mayor número de visitas (36.447), seguido de noviembre (18.853) y agosto (16.706). También destacó abril, coincidiendo con la Semana Santa, con 14.249 visitas.

El análisis de uso muestra además que los viernes y sábados son los días en los que se registran más accesos, coincidiendo con la planificación del ocio y del tiempo libre.

La concejala ha subrayado que uno de los cambios más relevantes es la desestacionalización del tráfico web. "En el primer año las visitas se concentraban principalmente en verano. Hoy, gracias a los contenidos y especialmente a la agenda de eventos y actividades, el flujo es constante durante todo el año".

En este sentido, ha insistido en que Pasea Torrelavega no es solo una página pensada para el turista o visitante, sino también para la población de local y de la comarca, que la utiliza para consultar la agenda cultural, deportiva y de ocio.

El acceso principal al portal se realiza a través de la web y redes sociales del Ayuntamiento -especialmente Facebook-, seguido de la web de turismo del Gobierno de Cantabria, Turismo de Cantabria, y del espacio de la guía Cantabria ITM, lo que refuerza su integración en el ecosistema turístico regional.

García Viñas ha recordado además que se trata de "un espacio vivo, que se actualiza periódicamente y que incorpora nuevas secciones", como Pedalea Torrelavega, un visor digital que recoge el trazado del anillo ciclable del municipio y su conexión con el carril bici Los Corrales de Buelna-Suances.

"Si queremos que Torrelavega gane peso como destino, necesitamos herramientas accesibles, fáciles y dinámicas. Los datos de 2025 demuestran que Pasea Torrelavega está cumpliendo esa función", ha concluido.