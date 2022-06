La patronal del metal no acude presencialmente a la reunión en el ORECLA y participa por videoconferencia

Esta nueva reunión ha comenzado a las 17.00 horas y aún continúa

Los representantes de Pymetal, la patronal del sector del metal, han optado por no acudir presencialmente a la reunión convocada esta tarde por el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA) con los sindicatos para seguir negociando y están participando por videoconferencia.

A la reunión, convocada a las 17.00 horas, sí han acudido presencialmente los representantes de los sindicatos convocantes de la huelga (UGT, CC.OO y USO).

De ello han informado a Europa Press fuentes sindicales, que han explicado que, en estos momentos, los sindicatos estaban a la espera de recibir una propuesta de la patronal para seguir debatiendo en este undécimo día de huelga en el sector en Cantabria.

Esta nueva convocatoria del ORECLA llega después de que el encuentro convocado ayer concluyera sin acuerdo hora y media después de iniciarse, después de que la patronal retirara las ofertas y "mejoras económicas" que había planteado en reuniones de días anteriores tras no haber sido aceptadas por los sindicatos convocantes de la huelga (UGT, CC.OO y USO). Según ya avanzó antes de la reunión, iba a "reconducir" su oferta a niveles "asumibles por la empresa".

Ambas partes se culparon mutuamente de lo ocurrido: la patronal a los sindicatos, y viceversa.

Por un lado, la patronal acusó a los sindicatos de "cerrazón" y de presentar peticiones "claramente inasumibles para la maltrecha economía" de las empresas de la región y no tener "ninguna voluntad negociadora".

"El 'no porque no' o 'lo quiero todo o sigo con la huelga' no es admisible en ninguna mesa de negociación", aseveró Pymetal en un comunicado remitido ayer por la tarde.

Por su parte, los sindicatos convocantes de la huelga (CC.OO, UGT y USO) tildaron la reunión de ayer, con el nuevo planteamiento de la patronal, de "esperpento" y "burla sin escrúpulos", acusando a Pymetal de "dinamitar" la negociación.

Y es que, según señalaron, Pymetal llevó a una oferta "aún peor que la realizada en los primeros días" y se "cerró" en ella y dijo a los sindicatos que "el tren" de la propuesta planteada el día anterior "se había perdido ya".

Pese a esa ruptura de las negociaciones en el día de ayer, la convocatoria del ORECLA obliga a las partes a intentar retomar la negociación en busca de un acuerdo del convenio que ponga fin a la huelga, que comenzó el pasado 2 de junio.