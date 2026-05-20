La patronal del sector textil impugna el convenio colectivo de Cantabria y UGT convoca huelga este sábado

Archivo - Expositor en una tienda de ropa.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT ha convocado este sábado, 23 de mayo, huelga general en el comercio textil y del calzado en todo el país en contra del convenio colectivo estatal de la patronal de grandes empresas del sector ARTE, que ha solicitado la impugnación del de Cantabria.

Según ha informado el sindicato en nota de prensa, la patronal ha interpuesto una demanda en el Tribunal de Instancias de Santander para impugnar el convenio colectivo del sector en la comunidad "e imponer el de ARTE", para lo que se ha fijado juicio el 13 de enero de 2027.

La secretaria de Comercio de FeSMC-UGT en Cantabria, Noemí Secadas, ha explicado que se vuelve a la huelga y a salir a la calle para mostrar el rechazo a un convenio colectivo estatal que "recorta salario, pluses y derechos consolidados en nuestro convenio autonómico".

"Es un atropello, un robo y una traición en toda regla a todos los trabajadores y que ahora ya se realiza sin disimulo alguno porque ARTE ya ha solicitado de manera oficial la impugnación del convenio colectivo de Cantabria y sus mejores condiciones salariales y laborales con la connivencia de CCOO y FETICO", ha lamentado Secadas.

Al respecto, ha insistido en que "por mucho que lo impugnen, no descansaremos hasta que nuestro convenio de Cantabria sea respetado y no desaparezca por el mero interés de unas grandes empresas que ganan mucho dinero y quieren ganar mucho más a costa de sus trabajadores".

PARA MEJORAR, NO PARA EMPEORAR

La sindicalista ha afirmado que "es incuestionable que todo convenio colectivo tiene que mejorar las condiciones laborales y la vida de sus trabajadores", para criticar que el convenio de ARTE "hace todo lo contrario", cuando "lo normal" es que un convenio colectivo estatal sea un acuerdo de mínimos para "ser mejorado en los autonómicos, como ocurre en este caso con el de Cantabria".

Finalmente, ha incidido en que las dos huelgas que se han convocado en Cantabria hasta el momento han tenido un amplio respaldo de las plantillas afectadas porque "el malestar es generalizado", y ha animado a secundar esta tercera jornada de huelga porque "si no lo evitamos, este sector retrocederá muchos años en lo laboral, en lo social y en lo económico y perderá derechos que han costado mucho conseguir", ha alertado.