Paula Martínez, Natalia Alciturri, José Saiz y Diego Rosich, X Premios Emprendedores Cantabria

SANTANDER 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresaria Paula Martínez, al frente de La Folie, la directora de Semicrol, Natalia Alciturri, el gerente de Maderas José Saiz, José Saiz, y el investigador predoctoral Diego Rosich han recibido este jueves los X Premios Emprendedores Cantabria que organiza El Diario Montañés con el patrocinio de la Consejería de Industria, en un acto celebrado en el Teatro Concha Espina de Torrelavega.

Los Premios Emprendedores Cantabria han recaído en esta décima edición en figuras que han logrado proyectar el territorio más allá de las fronteras de la región gracias a su esfuerzo, ahínco y talento, ha destacado el Gobierno.

Así, la empresaria Paula Martínez, al frente de La Folie, ha creado una marca de moda en Santander con productos diseñados íntegramente en España, apostando por la sostenibilidad, colaborando con talleres locales y produciendo prendas originales, versátiles y atemporales. Este año abrió tienda en Valencia, que se suma a las de Santander y Madrid, y sigue con perspectivas de expandirse. Todo ello le ha valido el premio a la emprendedora del año.

Por su parte, Natalia Alciturri es directora de Semicrol, una empresa tecnológica cántabra fundada en 1979, especializada en soluciones de software para la gestión de la investigación y la innovación. Su producto principal, Fundanet, se utiliza en más de 100 centros de investigación en España, Portugal, México y Colombia, por lo que ha sido reconocida con el premio a la mujer emprendedora del año.

José Saiz está al frente de Maderas José Saiz, una empresa cántabra con más de 40 años de experiencia en el sector forestal e industrial de la madera. Ubicada en San Vicente de Toranzo, cuenta, además, con instalaciones en España y Francia que suman más de 250.000 metros cuadrados. Se trata de una empresa que destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la calidad, siendo un referente en el sector de la madera en la región. Estos méritos se han reconocido con el premio a la trayectoria emprendedora.

Finalmente, el investigador predoctoral Diego Rosich se ha alzado con el reconocimiento del año en la categoría de intra emprendimiento. Trabaja en el Instituto de Física de Cantabria es cofundador de Sick Detectors, un proyecto que busca mejorar la precisión y seguridad en tratamientos de radioterapia oncológica mediante detectores de carburo de silicio, capaces de realizar mediciones en tiempo real dentro del cuerpo del paciente.

Sick Detectors ha recibido el Premio al Mejor Proyecto Avanzado y el Premio al Emprendimiento Sostenible y/o Social en los Premios UCem 2025, y Rosich representó a la Universidad de Cantabria en la final de la EUNICE Start Cup 2025 en Finlandia.

ARASTI DESTACA EL TALENTO

Durante el evento, el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, ha tenido palabras de agradecimiento para los premiados, "cuatro trayectorias distintas, pero unidas por una misma actitud: la voluntad de crear, de mejorar y de contribuir al desarrollo de Cantabria".

Así, de Paula Martínez ha destacado que, con su trayectoria, "la moda sostenible y el talento creativo pueden abrir mercado fuera y dentro de Cantabria"; de Natalia Alciturri, que "confirma que nuestra comunidad es capaz de desarrollar soluciones tecnológicas que se utilizan en centros de investigación de varios países; de José Saiz, que "la industria tradicional también evoluciona, crece y sostiene empleo de calidad desde hace décadas, y de Diego Rosich, que "representa a una nueva generación que entiende la innovación como motor directo de progreso social y económico".

"Son ejemplos diferentes, pero todos ellos coinciden en una misma idea: en Cantabria hay talento, capacidad y ambición, y cuando el talento encuentra condiciones favorables, como es el caso de Cantabria, avanza", ha subrayado Arasti.

Por otra parte, también ha repasado las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno de Cantabria para crear las condiciones favorables para que "el talento, la capacidad y la ambición de los emprendedores de la región puedan avanzar", ya que, en su opinión, "son los que hacen posible que la Comunidad Autónoma gane competitividad y se sitúe a la cabeza de los indicadores económicos".

En este sentido, se ha referido al I Plan de Apoyo al Empleo Autónomo, la I Agenda Digital de Cantabria y el I Plan de Internacionalización de Cantabria, a lo que ha sumado la bajada de todos los impuestos "sobre los que tenemos competencia" y la Ley de Simplificación Administrativa.

"Todo este intenso conjunto de medidas busca hacer de Cantabria una tierra de oportunidades, capaz de atraer inversión y talento", ha subrayado el titular de Industria, quien ha asegurado que los resultados "están llegando" y Cantabria ha escalado diez puestos en el ranking europeo de innovación, "la segunda comunidad autónoma española que más ha mejorado en los dos últimos años".

Además, la confianza empresarial ha aumentado con respecto al año pasado y, en consecuencia, se crean empresas, 897 el año pasado, un 17% más que el anterior, y en lo que va de año se han constituido 737 nuevas sociedades, el segundo mejor dato de la serie histórica.

Todo ello hace, según ha dicho, que Cantabria, "por fin, se configura como un entorno atractivo para la inversión", ya que la inversión extranjera en la primera mitad de este año es casi 9 veces la producida durante toda la legislatura anterior.

De igual modo, ha puesto en valor que "nunca hasta ahora un promotor privado ha manifestado públicamente su voluntad de invertir en Cantabria 3.600 millones de euros", en alusión al Campus Tecnológico 'Altamira', un proyecto del promotor Stoneshield Capital que supondrá la creación de más de 1.500 puestos de trabajo en la fase de desarrollo del proyecto y más de 1.450 durante la etapa operativa.

En este sentido, ha vuelto a reclamar al Gobierno de España que incluya en su planificación eléctrica con horizonte hasta 2030 las infraestructuras eléctricas necesarias para que se puedan desarrollar en la región proyectos "muy importantes".

También ha citado el nuevo proyecto industrial de 750 millones de euros de inversión y 450 empleos en el Centro Logístico de La Pasiega, cuya subestación, la de Penagos, "necesita una repotenciación".

"Si hay energía, esos proyectos se harán en Cantabria y en España. Si no la hay, se irán a otros países que garanticen la energía eléctrica que precisen", ha afirmado el consejero, quien también ha puesto en valor el empleo que se está creando esta legislatura en Cantabria.