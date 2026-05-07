PCTCAN está "prácticamente al 100%" tras la parcela de Google y el Gobierno "acelerará" la ampliación

Archivo - Ampliación del PCTCAN - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN) "prácticamente está al cien por cien" de ocupación, con casi toda su superficie en uso o adquirida, por lo que el Gobierno regional va a "acelerar" la tramitación para la ampliación de este polígono.

Se lo ha indicado así el consejero de Industria y Empleo, Eduardo Arasti, a los periodistas este jueves, al responder a una pregunta sobre el espacio disponible en la actualidad en el PCTCAN y tras la compra de una parcela de 5.907 metros cuadrados por la multinacional tecnológica Google.

Tras esta adquisición, para construir un centro de transmisión de datos vinculado al cable submarino de fibra óptica Sol, "queda muy poco espacio" libre en el Parque Científico y Tecnológico, ha señalado Arasti, que si bien no ha precisado la superficie disponible sí ha comentado que "prácticamente está al 100%.

Ante esto, y "lógicamente", el Ejecutivo autonómico va a "acelerar toda la tramitación" que depende de esta administración para acometer la inversión y ampliación del PCTCAN, ha indicado el consejero del ramo. En este punto, ha destacado que "se necesita suelo tecnológico, así como también industrial, que "estamos construyendo", ha apostillado.

El también titular de Innovación y Comercio ha enfatizado que el suelo tecnológico es "una prioridad" para el Gobierno de Cantabria, que quiere "cambiar de modelo productivo" y orientar la actividad "hacia ese tipo de sector".

Eduardo Arasti ha contestado así a los medios después de comparecer para informar sobre el proyecto del centro de datos Altamira que, "desde luego, ayudará" a los cambios que en esta materia quiere acometer el Ejecutivo, ha concluido.