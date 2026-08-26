Peluquería Pedro Collantes gana el Concurso de Escaparates de La Patrona en Torrelavega

Premiados en el Concurso de Escaparates de La Patrona. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Peluquería Pedro Collantes ha sido la ganadora del I Concurso de Escaparates de La Patrona, una nueva iniciativa de dinamización comercial durante las Fiestas de la Virgen Grande, y que ha contado con la participación de 34 establecimientos de Torrelavega.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha explicado que el concurso ha repartido un total de 900 euros en premios.

Así, Peluquería Pedro Collantes ha obtenido el primer premio, dotado con 300 euros; Tienda Ssonia, el segundo, con 200 euros; y Room 26, el tercero, con 150 euros.

También han sido premiados Duo Peluquerías, con 100 euros; y Mirella Puente Belleza, Modas Maite y Diva & Loca, con 50 euros cada uno.

El alcalde, Javier López Estrada, ha felicitado a los establecimientos premiados y ha agradecido la implicación de los 34 comercios participantes en esta primera edición.

López Estrada ha recordado que esta iniciativa nació con el objetivo de "fomentar la participación del comercio local" en las fiestas patronales, dinamizar la actividad comercial y contribuir al "embellecimiento de la ciudad".

Por su parte, la concejala de Comercio, Cristina García Viñas, ha agradecido la participación y el esfuerzo realizado por los establecimientos y ha destacado el "nivel muy alto" de los escaparates que han concurrido a esta primera edición.

La edil ha confiado en que el concurso pueda seguir creciendo el próximo año, tanto en número de participantes como en premios, consolidándose como una nueva acción de dinamización y promoción del comercio de Torrelavega.