La pensión media de jubilación en Cantabria alcanza los 1.662,3 euros en septiembre, la quinta más elevada del país

Mapas con cifras de pensiones en España a nivel de comunidades autónomas en septiembre de 2026 - Europa Press

SANTANDER/MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La pensión media de jubilación alcanza en septiembre en Cantabria los 1.662,2, lo que supone un 0,08 por ciento más que en agosto y 86,2 euros más que la media nacional, que es de 1.576,1, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De este modo, en el noveno mes del año, Cantabria se mantiene como la quinta comunidad con una pensión de jubilación más elevada tras País Vasco (1.910,3), Asturias (1.839,2), Madrid (1.798,6) y Navarra (1.759,6).

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en Cantabria en el presente mes en 1.444,12 euros, un 4,38% más anual.

Se trata de la sexta pensión media más elevada tras las del País Vasco (1.685,5), Madrid (1.581,1), Asturias (1.580,4), Navarra (1.568,5) y Aragón (1.451).

Este mes, el número de pensiones de la Seguridad Social ascendió en Cantabria a 150.706, el 1,43% del total del país y un 1,34% más que hace un año, y de ellas, 95.852 eran de jubilación.

Por tipo de pensiones, tras la de jubilación, el mayor importe corresponde a la de incapacidad permanente, con una media de 1.306,1 euros al mes y de las que hay 14.146 beneficiarios en la región.

A continuación, por volumen de pensiones, se sitúan la de viudedad, con una media de 1.029,4 euros y un número de 34.761 perceptores.

Le siguen las pensiones a favor de familiares, con 911 euros y 1.388 beneficiarios; y la de orfandad, con 608,5 euros mensuales y que suman 4.559 pensiones.

DATOS NACIONALES.

A nivel nacional, la Seguridad Social destinó en el presente mes de septiembre la cifra récord de 14.498 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,3% más que en igual mes de 2025.

Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

Casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de septiembre correspondieron a pensiones de jubilación, con un importe global de 10.654,6 millones de euros, un 6,9% más que en septiembre de 2025.

Al pago de las pensiones de viudedad se destinaron este mes 2.288,4 millones de euros (+4,1% interanual), mientras que a la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente se dedicaron 1.330,9 millones (+5,9%); a la de orfandad se destinaron 185,5 millones de euros (+3,9%) y a la de las prestaciones en favor de familiares, 38,8 millones (+6,1%).

En total, la Seguridad Social abonó en septiembre 10.547.417 pensiones, un 1,6% más que en igual mes de 2025, a más de 9,5 millones de personas, casi un 1,6% más.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social, que comprende la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares) alcanzó los 1.374,6 euros mensuales en septiembre, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior.

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas, se situó en septiembre en 1.576,1 euros mensuales, un 4,5% más que en igual mes de 2025.

Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Evolución del gasto en pensiones en España. Gasto total en pensiones en España (nómina ordinaria)

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