Pensionistas CCOO organiza cuatro asambleas abiertas para abordar los retos del sistema de atención a la dependencia

Cartel - CCOO

SANTANDER, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras en Cantabria ha organizado cuatro asambleas abiertas a la ciudadanía dentro de la campaña estatal 'La dependencia es tu derecho, no puede esperar, exígelo', con el objetivo de informar, debatir y reclamar un mayor compromiso político y social con el sistema de atención a la dependencia.

Las asambleas se celebrarán este mes, el día 14 en la sede de CCOO en Torrelavega, el 15 en Santander, el 18 en Laredo y el 19 en Reinosa. Todas comenzarán a las 17.00 horas y tendrán entrada libre y abierta para toda la ciudadanía hasta completar aforo.

El secretario general de la Federación de Pensionistas de CCOO en Cantabria, José Antonio Sánchez Gimeno, ha explicado este martes en un comunicado que estas asambleas "buscan acercar a la población una realidad que afecta cada vez a más personas y que necesita respuestas urgentes tanto desde las administraciones como desde el conjunto de la sociedad". "La dependencia es un derecho y no puede seguir esperando mientras miles de personas continúan en listas de espera o sin recibir las prestaciones y servicios que les corresponden", ha subrayado.

La Federación de Pensionistas de CCOO ha indicado que en Cantabria más de 14.700 personas reciben actualmente prestaciones del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, aunque todavía más de 1.300 permanecen pendientes de recibir una prestación o servicio, según los últimos datos disponibles.

Durante las asambleas se abordarán las principales modificaciones planteadas en la reforma de la Ley de Dependencia, actualmente en tramitación, y que incluyen medidas como la eliminación de periodos de espera para acceder a ayudas, la compatibilidad de prestaciones con el empleo, el reconocimiento automático de grados de discapacidad o la ampliación de los perfiles de cuidadores reconocidos.

"Es fundamental que conozcamos nuestros derechos y las mejoras que son necesarias para garantizar unos cuidados dignos y una atención de calidad", ha señalado Sánchez Gimeno, que también ha incidido en que "Cantabria afronta un importante reto demográfico y social con una población cada vez más envejecida".

Desde CCOO se ha animado a pensionistas, personas cuidadoras, familiares, profesionales del sector y ciudadanía en general a participar en estas asambleas para compartir inquietudes, resolver dudas y reforzar la defensa de un sistema público de dependencia "más ágil, más justo y que cuente con financiación suficiente".