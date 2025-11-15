Pepa Bueno y CAVAS recogen los reconocimientos Meninas: "No hay que bajar los brazos ante la violencia de género"

SANTANDER 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha entregado esta mañana los reconocimientos Meninas 2025 a la periodista y presentadora Pepa Bueno y a la Asociación CAVAS por su implicación en la lucha contra la violencia de género y por su labor de sensibilización contra esta lacra social, en un acto que se ha celebrado en la Sala Casyc UP de la Fundación Caja Cantabria.

En su intervención tras recoger la distinción, Pepa Bueno ha destacado que hay abierta "una pequeña ventana de oportunidad histórica" para lograr la igualdad real y no solo legal, pero ha advertido del "movimiento reaccionario" frente a esa igualdad y el feminismo.

Así, ha expresado su preocupación ante el "pensamiento de muchos jóvenes de que el feminismo va contra los hombres", algo que es "muy peligroso" y ante lo que ha reclamado "emplazarnos todos a desmontar ese lego" y especialmente con ayuda de "los muchos hombres aliados del feminismo" que también hay en la sociedad.

"Me preocupa comprobar que hay muchos hombres jóvenes que viven el feminismo como una amenaza. Tenemos que repensar cómo llegar a los jóvenes, pero repensarlo en serio", ha pedido la periodista que, no obstante, ha asegurado que el movimiento feminista "es imparable" porque "nuestras hijas ya no van a dar un paso atrás" porque "les hemos educado diciéndoles que son libres e iguales que sus compañeros" y "no con la dosis de miedo en el biberón" de generaciones anteriores.

Por su parte, la directora de CAVAS, Raquel Martínez, ha agradecido el reconocimiento y ha asegurado que el trabajo de la asociación "no se hace por comodidad sino por firme convicción" de que "la violencia sexual es un problema social que requiere continuar desmontando mitos y tabúes mediante la sensibilización y que solo puede prevenirse con una educación afectivo-sexual de calidad y desde edades tempranas".

También ha instado a las instituciones a que respalden su labor "con financiación suficiente y estable" para que "la falta de recursos no amenace la atención integral a las víctimas, así como la prevención y la sensibilización, que solo es posible con un apoyo económico constante".

NO BAJAR LOS BRAZOS

Por su parte, el delegado del Gobierno, Pedro Casares, ha hecho un llamamiento a "no bajar los brazos" ante la violencia de género y la desigualdad, algo que "nos interpela a todos" como sociedad; desde las instituciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad, hasta las asociaciones y ciudadanos individuales. También ha reclamado avanzar en implementar más recursos educativos y formativos, así como en medidas de sensibilización y prevención.

Ha instado a trabajar en esa "tarea colectiva" que es la erradicación de la violencia de género y hacerlo con un "compromiso compartido" contra lo que sufren "muchas mujeres".

Por ello, ha reivindicado que el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género ahonda en medidas y recursos frente a la violencia vicaria, la violencia económica y la violencia digital.

"Queda mucho por hacer. Queda demasiado camino por recorrer", ha afirmado Casares y, por ello, ha instado a "exigirnos no bajar los brazos y no rendirnos porque este país no será nunca una democracia plena mientras las mujeres vivan con miedo, sufran, sean humilladas, insultadas, violadas o asesinadas".

En el acto, que ha contado con la interpretación de varias canciones por la cantautora Lucía Gago, también ha intervenido la jefa de la Unidad de la Violencia de Género de la Delegación, Diana Mirones, que ha puesto en valor los reconocimientos Meninas para "rendir homenaje a quienes, desde su compromiso profesional y humano, contribuyen cada día a construir una sociedad libre de violencia contra las mujeres".

Ha recordado que la violencia machista se ha cobrado la vida de 36 mujeres en lo que lleva de año y de 1.331 mujeres desde 2003 que hay registros, y ha agradecido el trabajo de la periodista Pepa Bueno por su "mirada valiente y compromiso con la verdad" en toda su trayectoria profesional y de la Asociación CAVAS por llevar casi cuatro décadas desarrollando una labor que "transforma vidas".