Perelló preside este martes la toma de posesión de Arsuaga como presidente del TSJC

Archivo - José Arsuaga, presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria - UIMP - Archivo

SANTANDER, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El magistrado José Arsuaga tomará posesión como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) este martes, 3 de marzo, en un acto que estará presidido por la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Isabel Perelló.

Se celebrará a las 13.00 horas en el salón de actos del complejo de Las Salesas, en Santander, y estarán presentes todos los vocales de la Comisión Permanente del CGPJ, ya que este órgano celebrará su sesión ordinaria en la sede del TSJ de Cantabria, y también los vocales delegados para Cantabria: Pilar Jiménez Bados y José María Fernández Seijo. Asistirán igualmente miembros de la Sala de Gobierno del TSJC y otros representantes de la Justicia en la región.

A la toma de posesión de Arsuaga acudirán además la presidenta del Gobierno autonómico, María José Sáenz de Buruaga; la presidenta del Parlamento regional, María José González Revuelta; y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, entre otros representantes públicos.

Arsuaga, hasta ahora presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria, se convertirá en el quinto presidente del TJSC desde la creación del alto tribunal. Antes lo presidieron Claudio Movilla (1989-1997), Francisco Javier Sánchez Pego (1997-2004), César Tolosa Tribiño (2004- 2014) y José Luis López del Moral (2015-2026).

JOSÉ ARSUAGA

Arsuaga fue nombrado por unanimidad del Pleno del CGPJ nuevo presidente del TSJC, cargo en el que sustituye a López del Moral por caducar su mandato. Era el único aspirante a presidir el alto tribunal cántabro, tras una década al frente de la Audiencia.

Ingresó en la carrera judicial en el 1991. Desde entonces, ha estado destinado siempre en órganos judiciales de Cantabria, salvo un breve periodo de tiempo que ejerció en el País Vasco.

Su primer destino fue el Juzgado número 2 de Medio Cudeyo y dos años después ocupó la plaza del Juzgado número 3 de Torrelavega. En 1997 se trasladó al Juzgado de lo Penal número 7 de Bilbao, pero en 1999 regresó a Cantabria como titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Santander. De ahí, pasó a la Audiencia Provincial, cargo que ha ostentado durante los últimos diez años.

Además de presidir el órgano, ha ejercido como magistrado en la Sección Segunda, donde se resuelven recursos de la jurisdicción civil. En 2011 superó las pruebas de especialización en el orden civil.

Aparte de su función jurisdiccional, destaca su labor gubernativa, ya que fue elegido por sus compañeros decano de los jueces de Santander en el 2006 y reelegido posteriormente. Dejó esta función cuando al ser elegido presidente de la Audiencia pasó a ejercer en un órgano colegiado. Desde entonces, forma parte de la Sala de Gobierno del TSJC como miembro nato por su condición al frente de la AP.

Posee el Premio Calidad de la Justicia en su modalidad Una Justicia más Eficaz otorgado el año 2014 por "facilitar de manera rápida y eficaz una solución judicial" al problema de las preferentes, creando el que fue conocido como juzgado de preferentes.

El nuevo presidente del TSJC tiene también una dilatada trayectoria docente. Actualmente es profesor del Máster de Acceso a la Profesión de la Abogacía y la Prócura y del Máster en Derecho de Familia y Menores, ambos de la Universidad de Cantabria; así como del Máster de Psiquiatría Legal de la Universidad Complutense de Madrid.

Anteriormente, fue profesor universitario asociado de Universidad Nacional de Educación a Distancia de Derecho Civil y Derecho de la Empresa.

Es miembro del consejo de redacción de la Editorial Sepin, ha participado en ocho libros colectivos, ha escrito cerca de una cuarentena de artículos doctrinales, ha impartido más de un centenar de ponencias y ha dirigido una veintena de cursos de formación del Consejo General del Poder Judicial.