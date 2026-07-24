Las pernoctaciones hoteleras en Cantabria se reducen un 5,1% en junio y los viajeros un 6,5%

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SANTANDER 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Cantabria en junio han caído un 5,1 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 303.808, a pesar de la caída se trata del tercero mejor dato de pernoctaciones en un mes de junio en la región de la serie histórica, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 6,5% menos de turistas en junio que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 142.060.

Por nacionalidad, 104.648 eran residentes en España, el 73,7%, mientras que 37.412 (26,3%) fueron extranjeros.

Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 5,2% y los extranjeros se redujeron un 9,8%.

Del total de pernoctaciones en Cantabria, 228.277 las realizaron residentes en España (un 75,1%), mientras que 75.532 (24,9%) fueron viajeros procedentes del extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 94,3 euros, lo que representa una subida del 11,4% interanual.

En total, en Cantabria se alcanzó en junio una ocupación por plaza del 50,3% y el sector hotelero empleó a 2.792 personas (un descenso del 2,3% interanual).

DATOS NACIONALES

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles descendieron un 0,9% en junio respecto al mismo mes de 2025, hasta superar los 38,6 millones, impulsadas por la caída del 2% en los viajes de los no residentes, a pesar del repunte del 1,5% en las estancias de los residentes en España.

No obstante, la facturación media diaria por habitación ocupada se elevó un 5,8% hasta alcanzar los 137,1 euros, mientras que el Índice de Precios Hoteleros (IPH) anotó una subida anual del 5,6%, según los datos de coyuntura hotelera publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Durante los seis primeros meses de 2026 las pernoctaciones se incrementaron un 1,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Las de viajeros residentes en España aumentaron un 1,3% y las de no residentes un 2%.

Andalucía, Cataluña y Comunitat Valenciana fueron los destinos principales para los viajeros residentes en España en junio, con el 22,4%, 15,4% y 13% del total de las pernoctaciones, respectivamente.

Por su parte, los principales destinos elegidos por los no residentes fueron Islas Baleares, Cataluña y Canarias, con el 34%, 18,4% y 17,9% del total, respectivamente.

Por zonas turísticas, Isla de Mallorca registró el mayor número de pernoctaciones, con más de 7,2 millones. Por su parte, los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Barcelona, Madrid y Calvià.

Un mes más, los viajeros procedentes de Reino Unido y Alemania concentraron el 29% y el 16,3%, respectivamente, del total de pernoctaciones de no residentes en junio.

Las pernoctaciones de viajeros procedentes de Francia, Estados Unidos y Países Bajos (los siguientes mercados emisores) representaron el 6,5%, 5,4% y 4,2% del total, respectivamente.

RENTABILIDAD DEL SECTOR HOTELERO

La facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) fue de 137,1 euros en junio, lo que supuso un aumento del 5,8% respecto al mismo mes de 2025.

El ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación de estos establecimientos, alcanzó los 101,6 euros, con una subida del 4,9%.

Por categorías, el ADR fue de 317,9 euros para los hoteles de cinco estrellas, de 141,3 euros para los de cuatro y de 110,9 para los de tres. El RevPAR para estas mismas categorías fue de 231,1, 114,2 y 84,4 euros, respectivamente.

El punto turístico con mayor ADR fue Marbella, con 315,4 euros. Estepona presentó el mayor RevPAR, de 249,9 euros.