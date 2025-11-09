Una persona herida por inhalación de humo en el incendio de su piso en la calle Gerardo de Alvear de Santander

Una persona herida por inhalación de humo en el incendio de un piso en la calle Gerardo de Alvear de Santander - EUROPA PRESS

SANTANDER 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida por inhalación de humo este domingo en un incendio declarado en su vivienda, un quinto piso de un edificio situado en la calle Gerardo de Alvear de Santander, en la zona de Candina, que ha sido apagado.

La afectada ha sido trasladada al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Además, un vecino ha sido atendido en el lugar sin que haya sido necesario su trasladado, según han informado a Europa Press fuentes municipales.

Al lugar se han movilizado tres dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Santander que han sofocado las llamas.