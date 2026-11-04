El personal es la "gran apuesta" del presupuesto del Servicio Cántabro de Salud para 2027 con un incremento del 13,56%

El Consejero De Salud, César Pascual Ha Presentado Los Presupuestos De Su Departamento Para 2027 - RAÚL LUCIO

SANTANDER 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El personal es la "gran apuesta" del presupuesto del Servicio Cántabro de Salud (SCS) para 2027 con un incremento del 13,56%, lo que sitúa la dotación en 721 millones, 98 más que en el ejercicio anterior.

Lo ha anunciado el consejero de Salud, César Pascual, en la presentación del proyecto de presupuestos de su departamento para 2027, que ascienden a 1.456 millones de euros --141 millones más que en 2026--, lo que supone un incremento del 10,75%.

Pascual ha resaltado que el "esfuerzo" que se recoge en el documento para el área de personal "permitirá dar cobertura" a las previsiones retributivas y a los acuerdos alcanzados, a la carrera profesional, la consolidación de efectivos y a las necesidades permanentes de los centros.

También ha añadido que se "sostienen las medidas dirigidas a captar y fidelizar profesionales" porque "mejorar las condiciones de los profesionales tiene una relación directa con nuestra capacidad de sostener y mejorar la asistencia", argumentado.

El consejero ha subrayado la apuesta que el Gobierno de Cantabria ha realizado para "reforzar la sanidad pública". En este sentido, ha señalado que la cartera de Salud crece por encima de la media del resto de consejerías, en concreto 1,83 puntos.

Ha asegurado que "prácticamente" la mitad del incremento presupuestario se dedica a sanidad y ha indicado que "el criterio con el que debemos medir estos presupuestos es su capacidad para fortalecer a nuestros profesionales, mejorar la asistencia y preparar la sanidad pública de Cantabria para los próximos años".