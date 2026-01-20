El personal de Renfe guarda cinco minutos de silencio en Santander por el accidente ferroviario: "Nos ha afectado"

1044160.1.260.149.20260120132734 El personal de Renfe guarda cinco minutos de silencio en Santander por el accidente ferroviarfio de Adamuz. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El personal de Renfe ha guardado cinco minutos de silencio este mediodía en la estación de Santander para expresar su pésame por el "terrible" accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), con 41 fallecidos hasta el momento.

Casi medio centenar de personas se han concentrado en las puertas de la estación para trasladar sus condolencias a los afectados, una convocatoria que se ha llevado a cabo este martes en los centros de trabajo de Renfe de todo el país.

En declaraciones a los medios, el presidente del comité de empresa de Renfe en Cantabria, Óscar Martín, ha trasladado que este "terrible accidente" les ha "afectado bastante" y todos los compañeros de Renfe, de Adif y de las contratas están "viviendo horas bajas".

Y es que, además, entre las víctimas se encontraba un compañero, el joven maquinista del tren Alvia.

Martín ha apuntado que no quieren hacer valoraciones sobre aspectos técnicos del accidente, a la espera de las conclusiones de la investigación que se está llevando a cabo, y por "respeto" también a las víctimas y a las personas que se han visto afectadas, que "se merecen conocer la verdad".

"Es el momento de acompañar a todas las personas que se han visto afectadas por el accidente del pasado domingo", ha concluido.

Hasta el momento no consta que haya cántabros entre los fallecidos, si bien aun hay pocas víctimas identificadas legalmente ya que en muchos casos deberá ser por huella dactilar, han indicado fuentes de la Delegación del Gobierno en Cantabria a Europa Press.