Las personas con discapacidad visual podrán experimentar el eclipse del 12 agosto con el proyecto Eclipse Inclusivo

Dispositivo para experimentar el eclipse de forma inclusiva - UC

SANTANDER, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El eclipse total de Sol que cruzará España el 12 de agosto podrá experimentarse también a través del sonido gracias al proyecto 'Eclipse Inclusivo', coordinado por el Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC), financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), y en el que participa el Instituto de Física de Cantabria (IFCS, CSIC-UC).

El dispositivo que lo hace posible, llamado LightSound, es una herramienta que convierte en tiempo real las variaciones de la luz solar en sonido. Durante un eclipse de Sol, a medida que la Luna cubre el Sol, el dispositivo emite un sonido cuyo tono se atenúa y se vuelve más grave hasta desaparecer por completo durante la fase de eclipse total de Sol, reproduciendo auditivamente el proceso del eclipse, ha explicado la Universidad de Cantabria (UC).

En estos llamados 'espacios de sonificación', cualquier persona podrá disfrutar el eclipse a través del sonido generado en tiempo real por los dispositivos LightSound. La experiencia permite al usuario percibir la evolución del fenómeno mediante variaciones sonoras que reflejan los cambios en la luz solar, ofreciendo una nueva forma de vivir el eclipse que, además de hacer posible la participación de las personas con discapacidad visual, e invita a cualquier asistente a descubrir el fenómeno desde una perspectiva diferente e inmersiva.

Además de la observación del eclipse a bordo de un barco que tendrá lugar en la bahía de Santander el 12 de agosto, habrá más de 55 observaciones públicas organizadas a lo largo del país que dispondrán de espacios de sonificación del eclipse en el marco de este proyecto, cuyo objetivo es garantizar que personas con discapacidad visual puedan vivir este fenómeno cósmico.

Eclipse Inclusivo ha puesto a disposición de los organizadores de eventos de observación del eclipse total de Sol los dispositivos, de forma gratuita. Hoy se ha publicado el mapa de espacio de sonificación del eclipse a lo largo del país (https://eclipse-inclusivo.ice.csic.es/eventos-sonificacion-e...).

"El acceso a un eclipse total no debería depender de la capacidad de ver. Disponer de herramientas accesibles como los dispositivos LightSound permite que las personas con discapacidad visual sean las protagonistas de su propia experiencia, percibiendo directamente la evolución del fenómeno sin necesidad de que otra persona se la interprete", ha afirmado el coordinador del proyecto Eclipse Inclusivo, Jorge Rivero.

"Para el IFCA poder colaborar con proyectos inclusivos es, además de una gran satisfacción, una oportunidad que se nos brinda para que la ciencia que divulgamos sea de todos y para todos", ha señalado la responsable de Comunicación y Divulgación del IFCA, Rebeca García.

DISPOSITIVOS LIGHTSOUND

Desarrollados por el proyecto LightSound de la Universidad de Harvard, estos dispositivos emplean la tecnología Arduino para transformar la intensidad de la luz en sonido.

Durante un eclipse de Sol, a medida que la Luna cubre el astro, el dispositivo emite un sonido cuyo tono se atenúa y se vuelve más grave hasta desaparecer por completo durante la fase de eclipse total de Sol, reproduciendo auditivamente el proceso del eclipse.

Los dispositivos LightSound se pueden conectar a auriculares, para una experiencia individual, o a altavoces para una experiencia compartida. Al registrar la intensidad de la luz, permiten crear un mapa sonoro de la observación del eclipse.

Estos dispositivos ya han demostrado su eficacia en eclipses solares anteriores en Estados Unidos de América (2017, 2024), Chile y Argentina (2019-2020). Gracias a ellos numerosas personas con discapacidad visual pudieron percibir y disfrutar este fenómeno astronómico, transformando la observación tradicional en una experiencia multisensorial.

GIRA PLANETARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

Por otra parte, la Gira Planetario organizada por el IFCA durante los meses previos al eclipse, y cuya próxima cita tendrá lugar el 25 de septiembre, coincidiendo con La Noche Europea de la Investigación, contará con el dispositivo LightSound para ofrecer la experiencia del planetario portátil a personas con discapacidad visual, o para cualquier persona que desee vivir la experiencia del planetario desde el sonido, de una forma diferente y más sensorial.

Además, el IFCA, en colaboración con el Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia, ha preparado una colección de modelos táctiles impresos en 3D dentro del proyecto A Touch of the Universe.

Son dos modelos de la Vía Láctea y la corriente estelar de Sagitario, dos formas de ver la galaxia: una galaxia espiral y una elíptica. Estos recursos permiten al alumnado explorar de forma práctica e inclusiva la estructura y organización de nuestro entorno galáctico, comprender las diferencias entre distintos tipos de galaxias y analizar cómo es la distribución de las mismas.

Mediante la exploración táctil es más intuitivo y sencillo comprender la formación y evolución de las galaxias y de las estructuras del Universo. Su diseño inclusivo hace que estos conceptos sean accesibles para todo el alumnado, incluyendo a las personas con discapacidad visual.