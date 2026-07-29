Pesca reparte 230.000 euros entre cuatro cofradías para inversiones

La consejera de Pesca, María Jesús Susinos (PP), en la Cofradía de Santoña - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación ha otorgado ayudas que suman 230.000 euros a las cofradías de Santoña, Laredo, Colindres y Castro Urdiales para financiar una parte de las inversiones que han realizado, y que han superado los 342.000 euros.

Así se recoge en la resolución de la Consejería publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) en relación a estas ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA).

Las subvenciones se destinan a financiar parte o todas las inversiones destinadas a mejorar las infraestructuras, equipos y maquinarias de los puertos pesqueros, las lonjas, los lugares de desembarque, los pantalanes y los fondeaderos.

En concreto, han estado dirigidas a la modernización o acondicionamiento de bienes inmuebles; la adquisición de maquinaria, instalaciones y equipos de primer uso; equipos y programas informáticos relacionados con las actividades de producción y de comercialización, excluyendo los equipos informáticos portátiles, y los elementos de transporte interno, siempre que formen parte integrante del proyecto.

Concretamente, la cofradía de Santoña ha recibido más de 118.000 euros en ayudas; la de Laredo casi 76.500 euros; la de Colindres unos 34.000, y la de Castro Urdiales poco más de 1.000.

La consejera del ramo, María Jesús Susinos (PP), ha destacado en un comunicado la importancia de estas ayudas para impulsar el papel "esencial" que desempeñan las cofradías de pescadores "por su importancia estratégica como motor de crecimiento de la región y su capacidad de generación de empleo de las zonas costeras".

También ha puesto en valor la labor que desempeñan en el sector a la hora de dar respuesta a los problemas de los pescadores y el resto de profesionales, así como el apoyo que les brindan a la hora de afrontar los retos del futuro, tales como el relevo generacional, la modernización de la flota y de las instalaciones pesqueras o la gestión de las cuotas pesqueras.

Por todo ello, ha reafirmado el "compromiso" de su departamento de seguir apoyando a un sector, el pesquero, con unas potencialidades "enormes" que desarrolla en Cantabria una actividad pesquera "extraordinaria" y una actividad transformadora y conservera con "una gran tradición".

Asimismo, ha puesto en valor el papel de la financiación procedente del FEMPA como instrumento "fundamental" para la pesca sostenible y la conservación de los recursos biológicos marinos para la seguridad alimentaria mediante el suministro de productos de pescado y marisco, para el crecimiento de una economía azul sostenible y para unos mares y océanos sanos, protegidos, seguros, limpios y gestionados de manera sostenible.