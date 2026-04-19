'Peter Pan & Wendy' Llegan El Sábado Al Palacio De Festivales De Cantabria - PFC

SANTANDER 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La productora El Perro Azul llevará el próximo sábado, 25 de abril, a la sala Pereda del Palacio de Festivales de Cantabria la obra teatral 'Peter Pan & Wendy', a partir de las 17.00 horas.

Será una sesión de 55 minutos, recomendada para público a partir de cinco años, que contará el viaje de Wendy al país de 'Nunca jamás' junto a Peter Pan y Campanilla.

La obra cuenta con la dirección escénica y de dramaturgia de Jorge Padín, la actuación de Gemma Viguera y Fernando Moreno, la música original de Elena Aranoa y Nacho Ugarte, el diseño de iluminación de Juan Berzal, los títeres y máscaras de Carlos Pérez y el vestuario de Ana Santos y Amparo Cámara.

Esta versión de 'Peter Pan' cuenta una historia de amor y soledad, y finalmente una fábula sobre el tiempo, temas que la hacen inmortal, eterna e incapaz de envejecer, como su protagonista.

"Su humor, su estructura aventurera, rebelde y móvil y el encanto de su narración fantástica la convierten en una obra perfecta para niños y también para los adultos que no olvidan su niñez", ha explicado el PFC.