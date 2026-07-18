Piden 15 años para un hombre por agredir sexualmente a su hija desde que tenía doce años hasta que cumplió 18

Archivo - Audiencia Provincial de Cantabria - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Cantabria pide 15 años de prisión para un hombre acusado de agredir sexualmente a su hija, que residía en otro país, desde que tenía doce años hasta que cumplió la mayoría de edad.

Será juzgado este jueves, 23 de julio, a las 10.00 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

Según el escrito del ministerio público, el procesado residía en España por motivos laborales y cuando regresaba al país donde estaba la menor, "aprovechándose de su condición de padre y con intención de satisfacer sus impulsos sexuales, en diversas ocasiones realizó tocamientos y besó a su hija en los pechos bajo la ropa, sin que la misma se opusiera a tales actos ni se los relatase posteriormente a nadie, dada su corta edad".

En este contexto, cuando la chica ya tenía 17 años, se trasladó a vivir a España junto con su padre y hermanos. Entonces, el acusado "prevaliéndose de su relación paternal", reiteró las conductas, con tocamientos y hasta penetración con los dedos, "pese a que la misma le dijo en todas las ocasiones que no quería realizar tales actos".

Según la fiscalía, el acusado respondía a estas palabras "que él pagaba todos sus gastos y que ella debía hacerle feliz". Siendo ya mayor de edad, la joven se trasladó a vivir con su hermana y presentó denuncia.

La joven sufre trastorno de estrés postraumático, según se desprende del escrito, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma.

Para la acusación pública, los hechos constituyen un delito continuado de agresión sexual con penetración.

Por ello, solicita una pena de 15 años de prisión, diez de libertad vigilada, 20 de alejamiento e incomunicación respecto de su hija, diez de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad y 20 de inhabilitación para profesión que conlleve contacto con menores.

En concepto de responsabilidad civil, el ministerio fiscal pide que el acusado indemnice a su hija en 30.000 euros por las secuelas psicológicas que padece.