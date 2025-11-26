Piden 7 años a dos hombres por traspasar medio millón de euros de una empresa de limpieza de Torrelavega a su cuenta

Archivo - Juzgados. Tribunales. Audiencia Provincial de Cantabria. Salesas - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos hombre se enfrentan a una petición de pena de siete años de cárcel y al pago de una multa de más de 600.000 euros por concertarse para traspasar de la cuenta de una empresa de limpieza de Torrelavega a otra propia casi medio millón de euros y repartirse el dinero.

La Fiscalía les considera autores de delitos de estafa y blanqueo de capitales, y la sociedad afectada, que ejerce la acusación particular, considera también que hubo falsedad documental, y reclama por todo 15 años de prisión, multa de más de un millón y tres años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión o industria.

Ambos serán juzgados este jueves, 27 de noviembre, a partir de las 9.30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma.

Según el escrito de calificación fiscal, uno de los procesados o terceras personas no identificadas accedieron con alguna manipulación a la banca online de la empresa y transfirieron 476.230 euros a la cuenta de la mercantil de la que es administrador único ese acusado.

Posteriormente, para ocultar el origen ilícito del dinero, realizó diferentes transferencias a cuentas del otro implicado. Entre ellas, una de 403.800 euros a la de una empresa constituida por este acusado.

Ambos "se habían concertado previamente bajo el mismo ánimo de enriquecimiento injusto y con el objetivo de opacar el origen de las cantidades obtenidas de manera ilegítima", señala la Fiscalía.

DELITOS Y PENAS

Por eso, les considera autores de un delito de estafa informática y de otro de blanqueo de capitales, merecedores de siete años de prisión y 603.600 euros de multa.

Y en concepto de responsabilidad civil, solicita el ministerio público que los dos acusados indemnicen a la empresa de la que extrajeron el dinero en 475.230 euros.

La acusación particular, que ejerce la sociedad afectada, considera los hechos un delito de estafa, otro de blanqueo de capitales y un tercero de falsedad documental, y pide por ellos quince años de cárcel, multa de más de un millón (1.021.600 euros), la misma indemnización que reclama la Fiscalía y tres años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión o industria.