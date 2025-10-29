Piden cuatro años de cárcel y más de 700.000 euros a los dos acusados del incendio en el garaje de El Alisal

Archivo - Bomberos inspeccionan un garaje comunicatorio incendiado en la calle José María Cossío, a 11 de abril de 2024, en Los Acebos, Santander, Cantabria (España). - C. Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Cantabria ha solicitado una pena de cuatro años de prisión a cada uno de los dos acusados por el incendio del garaje comunitario en el barrio El Alisal de Santander en abril de 2024, y para los que también reclama que indemnicen de forma conjunta y solidaria a los perjudicados en las cantidades debidas por los daños causados en sus propiedades.

En este sentido, la comunidad de propietarios de la calle José María de Cosío -de los números 54 a 68, afectados por el fuego- ha satisfecho hasta el momento la suma total de 700.263 euros para restituir y reparar las zonas comunes afectadas por las llamas y el humo. También resultaron dañados elementos privados de propietarios, de algunas viviendas y cerca de 70 vehículos, de los que casi 30 resultaron calcinados.

Así figura en el escrito del ministerio fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que esta parte también interesa el pago de una multa de 4.500 euros -a razón de una cuota diaria de 10 euros durante diez meses- para ambos procesados como autores de un delito de daños con incendio cometido, uno de ellos en concepto de autor material y el otro, como cooperador necesario. Ambos estuvieron en prisión provisional durante un mes, entre julio y agosto del año pasado, y quedaron en libertad bajo fianza de 6.000 euros.

DE COMÚN ACUERDO

El fiscal, que ha solicitado la apertura de juicio oral ante el Juzgado de lo Penal, dirige su acusación contra los dos sospechosos del incendio, con antecedentes penales aunque no computables en la causa. Según esta parte, en la madrugada del 11 de abril de 2024, a las 2.50 horas, y "puestos de común acuerdo, provocaron de modo intencionado un importantísimo incendio" en este garaje comunitario.

El fuego lo inició uno de los procesados, I.M.N., en la plaza número 93 del garaje, mientras que el otro, L.A.M.E., realizaba labores de vigilancia "a fin de evitar que la acción de terceros pudiera frustrar el acto ilícito por ellos planeado" y que obligó a desalojar o confinar en sus viviendas a vecinos de varios portales.

"El fuego se propagó causando importantísimos daños tanto a elementos comunes, afectando a la estructura del edificio, suministros de luz y agua, paredes, columnas, bajantes, etcétera" y también afectó a elementos privativos de algunas viviendas así como a "más de 67 vehículos" estacionados en el garaje -que ya había sufrido otro incendio en 2007-. El edificio siniestrado no registró daños estructurales significativos.

DETENIDOS TRES MESES DESPUÉS DEL INCENDIO

Los sospechosos, entonces de 37 y 38 años, fueron detenidos casi tres meses después del incendio, en el que no hubo que lamentar daños personales -salvo un bombero herido leve, por un corte en una mano-.

En concreto, fueron arrestados en las localidades de Bezana y Pechón, y el juez de guardia decretó su ingreso en prisión. Después, se les prohibió residir y acercarse al lugar de los hechos. Ambos habían sido identificados a partir del visionado de imágenes de cámaras de seguridad y la declaración de testigos.

Desde el principio se barajó que el incendio no había sido fortuito sino provocado, al detectarse un foco primario y varios secundarios.