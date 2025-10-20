Piden cuatro años de prisión y 4.000 euros para seis acusados de narcotráfico en una vivienda ocupada de Santander

SANTANDER 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Cantabria solicita una pena de cuatro años de prisión y 4.000 euros de multa para cada uno de los seis acusados de tráfico de drogas en una vivienda ocupada y un local de Santander.

Según explica en su escrito, los acusados se dedicaban a la venta y distribución de sustancias estupefacientes, como cannabis, cocaína y químicas. Asimismo, tenían como base para esta actividad una vivienda ocupada y un local donde recibían a los consumidores.

Agentes de la Policía presenciaron varios intercambios y llevaron a cabo incautaciones de droga. En la entrada y registro de la vivienda encontraron papelinas de cocaína, una balanza de precisión y 1.850 euros. Mientras tanto, en el local hallaron trankimazin, lormetazepam y lírica.

El ministerio público les considera autores de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño, merecedor de una pena de cuatro años de prisión y 4.000 euros de multa para cada uno de ellos.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial celebrará este martes, 21 de octubre, a las 10.00 horas, el juicio por este caso, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

AUDIENCIA PRELIMINAR POR ESTAFAR A UNA ANCIANA

Por otro lado, el Ministerio Fiscal solicita cuatro años de prisión y 3.240 euros de multa para un hombre acusado de persuadir a una anciana --que padecía deterioro cognitivo-- para que le entregara dinero, además de la prohibición de aproximarse y comunicarse con la mujer durante cinco años. Por su parte, la acusación particular eleva la petición a seis años de cárcel y 4.320 euros de multa.

La Fiscalía señala que la mujer le entregó hasta 187.000 euros, mientras que la acusación particular cifra el quebranto en 237.500 euros.

Este martes a las 11.30 horas se celebrará la audiencia preliminar en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, cuya finalidad es encontrar una posible conformidad, de este delito continuado de estafa, en el que las peticiones de las acusaciones difieren en función de la cantidad que estiman sustraída. De no lograrse, el juicio se celebrará en fecha posterior.

Según ha explicado la Fiscalía, el acusado, que regentaba un bar en Santoña, "movido por la idea de obtener de forma rápida un ilícito beneficio" y "prevaliéndose de la amistad y confianza que tenía depositada en él" esta mujer que acudía diariamente al bar, "consiguió persuadirla" para que, a lo largo de catorce meses, le entregara grandes cantidades de dinero.

El hombre "utilizó distintas argucias y embustes" para convencerla, aprovechándose de datos de su vida que la mujer le había confiado. Así, logró, por ejemplo, que le entregara dinero para recuperar unas joyas que habían hurtado a la mujer, o que le diera otra cantidad para recuperar un dinero que ella le había prestado años atrás a un sobrino.

DELITO DE LESIONES TRAS UNA AGRESIÓN MUTUA

También este martes, la Fiscalía pedirá tres años y medio de prisión para un hombre y que indemnice a otro con 1.585 euros por un delito de lesiones con deformidad tras una agresión mutua tras una discusión que surgió porque uno le pidió al otro que moviera su vehículo.

Según ha detallado el escrito del ministerio público, ambos se agredieron "con el ánimo de menoscabar la integridad física del contrario".

De esta manera, "forcejearon y cayeron al suelo, donde uno propinó diversos puñetazos en la cara al otro y, a su vez, este le dirigió varios de vuelta que aquel pudo esquivar", ha añadido.

A consecuencia de las agresiones, uno sufrió traumatismo craneoencefálico y traumatismo facial con fractura de nariz, pérdida de un incisivo y contusión ocular; el otro, escoriaciones en las rodillas.

Por un lado, los hechos son calificados como delito de lesiones con deformidad y, por el otro, como delito leve de lesiones, merecedores de tres años y medio de prisión para el primero y multa de 480 euros para el segundo. En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía pide que el primero indemnice al segundo en 1.585 euros, y este al primero en 140 euros.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial albergará este martes, 21 de octubre, a las 11.45 horas esta audiencia preliminar, que tiene el objetivo de alcanzar una posible conformidad. De no lograrse, el juicio se celebrará en fecha posterior.