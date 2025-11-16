Piden doce años para dos acusados de agredir sexualmente a un adolescente

SANTANDER 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía solicita una pena de prisión de doce años para dos acusados de agredir sexualmente a un adolescente cuando tenía catorce años.

Según el escrito de calificación del ministerio público, los dos acusados, que en la época de los hechos eran pareja, mantenían una estrecha relación de amistad con la abuela del menor, por lo que comenzaron a frecuentar la compañía de éste. Detalla que "comenzaron a realizarle tocamientos con ánimo libidinoso" y "cada uno de ellos por separado".

Según explica, inicialmente las conductas consistieron en "tocamientos mutuos entre el menor y los adultos en sus genitales, masturbándose los adultos en su presencia hasta que eyaculaban", y posteriormente, "en penetraciones anales del menor a los dos procesados, así como felaciones de los procesados hacia el menor".

Los hechos se produjeron, "siempre a iniciativa del adulto", cuando cada uno estaba a solas con el menor, bien en el domicilio en el que la pareja vivía, bien en el domicilio del menor o incluso en la calle.

Añade el ministerio público que el menor presenta una "lesión psicológica compatible con los hechos sufridos", así como "daño social concordante con la situación vivida y que le ha afectado a su capital social".

La pena solicitada por la Fiscalía para cada acusado como autor de un delito continuado de agresión sexual asciende a doce años de prisión, trece años de alejamiento y prohibición de comunicar, ocho de libertad vigilada tras la salida de la cárcel y diecisiete de inhabilitación para desempeño con menores. Y en concepto de responsabilidad civil, pide que cada uno debe indemnizar al menor en 15.000 euros.

La acusación particular, que ejerce el Gobierno de Cantabria, dado que fue el ICASS quien interpuso la denuncia por estos hechos tras asumir su tutela, se suma a las penas e indemnizaciones solicitadas por el ministerio fiscal.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial celebrará el juicio por este caso este martes, 18 de noviembre, a las 10.00 horas, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Por otra parte, este mismo día, también tendrá lugar, a las 9.45 horas, una audiencia preliminar por un delito de tráfico de droga por el que se piden cuatro años de cárcel para un acusado de ser sorprendido en la entrega a otra persona de dos dosis de cocaína en el aparcamiento de un supermercado de Solares.