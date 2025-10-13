Piden dos años a un acusado de realizar tocamientos a una pasajera del autobús de Santander

SANTANDER 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Cantabria solicita una pena de dos años de prisión para un acusado de realizar tocamientos a una pasajera del autobús de Santander en el que viajaba.

Según explica en su escrito, el suceso se produjo pasadas las doce de la noche, cuando el hombre iba en el bus increpando al resto de pasajeros. En un momento dado, "perdió el equilibrio, probablemente por una previa ingesta alcohólica o de estupefacientes, a la vez que balbuceaba frases como 'las mujeres sois unas guarras'".

Al levantarse, se sentó al lado de una mujer que, al sentirse molesta, se levantó para cambiarse de asiento, momento en que el acusado "con idea de satisfacer sus deseos sexuales le sobó y apretó las nalgas".

Entonces, la mujer pidió ayuda al conductor, que paró el vehículo, lo que aprovechó el hombre para bajarse del mismo. Sin embargo, fue detenido en las cercanías por otros pasajeros y por miembros de la Policía Nacional que había sido advertida por el chófer.

Para la Fiscalía, estos hechos constituyen un delito de agresión sexual merecedor de dos años de prisión, cuatro años de libertad vigilada, cinco de inhabilitación para trabajar con menores y 1.000 euros de indemnización que, considera debería abonar a la mujer por el daño moral causado.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial celebrará este martes, 14 de octubre, a las 10.00 horas, el juicio por este caso, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Por otra parte, ese mismo día, a las 11.30 horas, también será juzgado un hombre acusado de llevar consigo cannabis y cocaína para su venta a terceros en Santander, para el que el ministerio fiscal pide tres años y medio de prisión y 2.000 euros de multa.