Piden dos y cuatro años a una pareja de managers por estafar 75.000 euros a una cantante

SANTANDER 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Cantabria solicita una pena de dos y cuatro años de prisión a un pareja de managers por estafar más de 75.000 euros a una cantante a la que representaban ambos acusados.

Según el ministerio público, los dos procesados aprovecharon la confianza que tenía en ellos la artista musical y la madre y agente de esta para hacerles creer que iban a firmar un contrato con una discográfica.

Así, lograron que las dos mujeres ingresaran 75.322 euros en una cuenta bancaria creyendo que era propiedad de la compañía musical, pero en realidad era titularidad de los dos acusados.

Cuando las mujeres lograron contactar con la discográfica, esta les informó de que su factura de servicios había sido abonada por la manager por un importe más bajo (29.000 euros) y que el contrato nunca se llevó a cabo por causa imputable a los acusados.

DELITOS, PENAS Y JUICIO

Según la acusación fiscal, los hechos constituyen un delito de estafa agravada que atribuye a los dos procesados y, en el caso de él, con la agravante de reincidencia, ya que había sido condenado por estafa con anterioridad.

Así, para ella pide una pena de dos años de cárcel y 2.400 euros de multa; y para él, cuatro años y 3.600 euros. En concepto de responsabilidad civil, solicita que ambos indemnicen de manera conjunta y solidaria a las dos perjudicadas en 75.322 euros.

La acusación particular, que ejerce la artista, reclama para los dos acusados cuatro años de prisión y 4.500 euros de multa, así como 75.322 euros de indemnización.

El juicio se celebrará este miércoles, 3 de diciembre, a partir de las 9.30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad.