Piden que ingrese en prisión provisional el condenado a 12 años por agresión sexual a dos niñas a las que cuidaba

El condenado a 12 años de cárcel por agredir sexualmente a dos niñas pequeñas a las que cuidaba, en la vista en la que ha pedido su ingreso en prisión provisional - EUROPA PRESS

SANTANDER, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las acusaciones han solicitado que ingrese en prisión provisional el hombre condenado a doce años de cárcel por agresión sexual a dos niñas pequeñas a las que cuidaba. Lo ha reclamado así la madre de las víctimas, que ejerce la acusación particular, dada la "gravedad" de la pena impuesta por la Audiencia de Cantabria en su sentencia, que no es firme, y ante el "riesgo" de que el implicado pueda sustraerse de la acción de la Justicia.

La fiscal ha apoyado la medida cautelar, también por la grave condena y el "riesgo de fuga evidente", mientras que la defensa se ha opuesto al encarcelamiento preventivo de su cliente, que tiene un "claro arraigo" social y laboral en España, a donde llegó en 2007 con su madre y hermano y ahora además tiene mujer e hijo, de casi cinco años.

En la vista celebrada este viernes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, la letrada del implicado ha destacado que siempre ha comparecido ante la Justicia y nunca ha obstruido su acción, y ha negado que exista "ningún riesgo de fuga".

También ha aludido al "perjuicio" que la prisión preventiva supondría para su patrocinado de cara a un recurso del fallo, pues se le "consideraría prácticamente condenado", y ha apuntado además que perdería su trabajo y el "importante ingreso" económico que conlleva para la familia. Ha añadido que no habría "vuelta atrás" en caso de que finalmente sea absuelto, mientras que ahora se está "a tiempo" de que la Justicia "actúe y haga su función".

"Espero que la Justicia haga lo que tiene que hacer", ha expresado antes de acabar la vistilla el condenado, que ha subrayado que ha tenido una "vida muy feliz" en este país, con su trabajo, su esposa y su hijo, por lo que espera que "esto se resuelva".

El tribunal le consideró autor de dos delitos continuados de agresión sexual a menor de trece años, sin penetración y con abuso de superioridad. Además de los doce años de cárcel, le impuso la prohibición de comunicar y acercarse a las víctimas durante ocho años, y una medida de libertad vigilada tras su salida de prisión de siete años. También acordó una indemnización de 30.0000 euros a una de las afectadas, y de 20.000 euros a la otra, por el daño moral que les causó y por las secuelas psicológicas permanentes que sufren.

LIMPIABA EN EL BAR DONDE TRABAJABAN LOS PADRES DE LAS NIÑAS COMO COCINEROS.

Según los hechos recogidos en la sentencia, el procesado trabajaba prestando servicios de limpieza en un bar donde la madre de las menores y su esposo eran cocineros. A raíz de la amistad surgida y como la pareja no tenía a nadie con quien dejar a las hijas mientras trabajaban, el acusado se ofreció a cuidar de ellas, unas veces en casa de estas y otras veces en la suya.

Así las cosas, a lo largo de tres años y aprovechándose de la "ventaja" de ser amigo de la familia y con la "confianza" que ello comportaba para facilitar los hechos enjuiciados, abusó de las menores, que entonces contaban entre tres y cinco años la pequeña, y entre cinco y nueve años la mayor.

El hombre actuaba por separado, sin que una conociera lo que le había hecho a la otra. La sentencia relata distintos hechos en los que el acusado se masturbaba delante las menores, les pedía que lo hicieran ellas, les realizaba tocamientos y les mostraba en el móvil páginas de pornografía.