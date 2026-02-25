Piden a jóvenes de 14 a 30 años aportaciones para el I Plan Integral de Juventud de Cantabria

Archivo - Personas jóvenes - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha abierto un proceso de deliberación participativa para la elaboración del I Plan Integral de Juventud de la comunidad autónoma.

Esta consulta pública, que constituye la primera fase del proceso de elaboración del documento, está dirigida a jóvenes de entre 14 y 30 años, nacidos o empadronados en Cantabria. Podrán aportar sus opiniones y propuestas sobre ámbitos estratégicos como vivienda, empleo, salud o educación, entre otros.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este miércoles la resolución de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad por la que se acuerda iniciar este proceso y en la que se aclara que el resultado del mismo "no será vinculante".

De esa forma, la Administración podrá no incluir aquellas propuestas "que no sean viables o las que no tengan posibilidad de cobertura presupuestaria".

La titular del ramo, Begoña Gómez del Río, ha explicado que con la participación de este colectivo se busca recabar las opiniones y propuestas de la juventud en ámbitos estratégicos que afectan a su día a día, contribuyendo así a desarrollar políticas públicas que garanticen el pleno desarrollo de sus derechos y promuevan su bienestar.

Se trata de un trabajo con el que se busca conocer y analizar su situación, así como recoger las necesidades, los retos y prioridades reales de las personas jóvenes en áreas de especial interés como empleo, vivienda, educación, igualdad y diversidad sexual y de género, participación, inclusión social, cultura, deporte, salud, consumo o transporte, entre otras.

El documento final recogerá de forma coordinada y global las líneas de intervención y directrices que deben orientar la actividad de las administraciones públicas en materia de juventud, en base a los principios rectores establecidos en la Ley de Políticas de Juventud de Cantabria, que entró en vigor el pasado mes de enero.

En concreto, el I Plan Integral de Juventud tiene como objetivos servir como indicador del estado de situación de la población joven de Cantabria; ser instrumento guía a la hora de definir y articular las actuaciones públicas prioritarias en materia de juventud e integrar transversalmente las prioridades y propuestas de la Administración autonómica, entidades locales y órganos de representación juvenil autonómicos.

El proceso de elaboración y redacción de este Plan, que está previsto que finalice el próximo septiembre, estará coordinado por la Dirección General de Juventud, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado y contará con la participación del resto de la Administración regional, de entidades locales y de órganos de representación juvenil autonómicos, propiciando procesos abiertos de participación a otras entidades y colectivos.