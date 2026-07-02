Piden ocho años para un entrenador de baloncesto por pedir a una menor vídeos y fotos sexuales

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SANTANDER, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Cantabria solicita ocho años de prisión para un entrenador de baloncesto, acusado de pedir a una menor vídeos y fotografías de carácter sexual.

El acusado conocía a la chica, que entonces tenía trece años, porque era el segundo entrenador del equipo de baloncesto en el que ella jugaba, explica la Fiscalía en su escrito.

Ambos comenzaron una "relación de confianza" a través de Instagram y WhatsApp, y después de un tiempo el procesado empezó a "abordar temas más personales" y a ganarse "poco a poco" su confianza. De este modo, "le solicitó de manera reiterada fotografías y vídeos en los que ella mostrase los pechos y los genitales".

Añade el escrito que, "a pesar de su inicial negativa" y "ante la insistencia del acusado", la chica envió, al menos en cinco ocasiones, vídeos y fotos en las que aparecía desnuda, "mostrando sus genitales y masturbándose", que ella grababa a solas, "sin la intervención del acusado y sin ser guiada por él", y cuyos archivos eran de una "visualización única".

La Fiscalía considera que el implicado es autor de un delito contra la libertad sexual, en la modalidad de embaucamiento sexual a menores en línea, en concurso con otro de elaboración de pornografía infantil.

Solicita por ello una pena de ocho años de prisión, nueve años de libertad vigilada tras la finalización de la pena anterior, nueve años de alejamiento e incomunicación respecto de la chica, nueve años de inhabilitación para ejercer la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, y quince años de inhabilitación para trabajar con menores.

Además, en concepto de responsabilidad civil, pide que el acusado indemnice a la joven con 3.000 euros por el daño moral causado.

La audiencia preliminar para que las partes lleguen a un acuerdo o vayan a juicio se celebrará este viernes, 3 de julio, a las 10.00 horas, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria.