El Museo de Antropología Prehistórica de Mónaco - EMBAJADA DE MONACO EN ESPAÑA

SANTANDER, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Antropología Prehistórica de Mónaco inaugurará el 7 de diciembre la exposición temporal 'De los orígenes al mañana. Prehistoria compartida entre España y Mónaco', que reunirá por primera vez en el Principado piezas arqueológicas originales procedentes de las cuevas de Cantabria.

La muestra forma parte de la programación organizada con motivo del 150 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Así, la exposición acercará al público monegasco el patrimonio prehistórico de Cantabria, una región de referencia en el estudio del arte rupestre paleolítico, y permitirá conocer la relación científica que la región mantiene con Mónaco desde comienzos del siglo XX.

Entre los yacimientos representados destaca la cueva de El Castillo, que conserva evidencias de ocupación humana de más de 135.000 años y miles de representaciones rupestres.

Esta iniciativa se suma a las actividades impulsadas durante 2026 para conmemorar los 150 años de la creación de la Legación de Mónaco en España, establecida el 14 de julio de 1876.

A lo largo del año, la Embajada de Mónaco en España ha desarrollado una programación cultural que ha recorrido distintas ciudades españolas, con conciertos, representaciones escénicas y exposiciones destinadas a dar a conocer la historia compartida entre los dos países.

"La celebración de estos 150 años nos ha permitido acercar Mónaco a España a través de la cultura y dar a conocer una historia compartida que va mucho más allá de las relaciones institucionales. Queremos que este aniversario sirva también para mostrar un Principado dinámico, con una importante actividad cultural, científica y empresarial, abierto a la colaboración y a nuevas oportunidades", ha señalado en nota de prensa la embajadora de Mónaco en España, Catherine Fautrier-Rousseau.

Para ella, esta exposición es "un buen ejemplo de cómo seguimos impulsando proyectos conjuntos que fortalecen nuestros vínculos y dan visibilidad a esa realidad".

La muestra propone un recorrido por el pasado, el presente y el futuro de la investigación prehistórica.

De este modo, los visitantes podrán descubrir piezas arqueológicas y testimonios del arte rupestre paleolítico, conocer los avances científicos que permiten estudiar estos yacimientos y acercarse a los desafíos que plantea la conservación de este patrimonio para las próximas generaciones.

UN LEGADO COMPARTIDO

La relación entre Mónaco y la prehistoria de Cantabria se remonta a principios del siglo XX y está estrechamente vinculada a la figura del príncipe Alberto I, fundador del Museo de Antropología Prehistórica de Mónaco en 1902.

En 1909, el príncipe visitó las cuevas de la cordillera Cantábrica acompañado por los investigadores Henri Breuil y Hugo Obermaier. Su interés por los hallazgos arqueológicos le llevó a financiar la publicación de reproducciones del arte rupestre de las cavernas cántabras y a impulsar nuevas investigaciones sobre las sociedades prehistóricas.

Más de un siglo después, el príncipe Alberto II ha dado continuidad a este legado. En mayo de 2024 visitó Puente Viesgo, en Cantabria, para inaugurar la exposición 'Alberto I, el príncipe de la prehistoria', en el Centro de Arte Rupestre que lleva el nombre de su antepasado. Durante aquella visita se firmó un acuerdo de cooperación entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de autonómico y el Museo de Antropología Prehistórica de Mónaco, del que surge esta nueva exposición.

El proyecto cuenta con la colaboración especial del Gobierno de Cantabria, a través de su Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, y con la participación de instituciones como el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, la Universidad de Cantabria y el Museo del Aurignacien, entre otras entidades.