El Plan de Relevo Generacional conectará a ganaderos cerca de jubilarse y jóvenes para evitar el cierre de explotaciones

Presentación del I Plan de Relevo Generacional Ganadero - EUROPA PRESS

SANTANDER, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha presentado este viernes el I Plan de Relevo Generacional Ganadero de la comunidad que tiene como fin mantener la actividad de las explotaciones de leche a través de la puesta en contacto de aquellos que quieren incorporarse al sector con quienes están próximos a la jubilación y no tengan un relevo posible en su entorno.

Así lo ha anunciado en la visita que ha realizado a la explotación Ferrero Diego SC, ubicada en La Abadilla de Santa María de Cayón, una ganadería que estaba a punto de cerrarse y de la que se harán cargo dos jóvenes hermanos de Corvera de Toranzo, Álvaro y Samuel Ferrero (de 17 y 22 años), que se han formado en el CIFP La Granja de Heras.

Ellos son el ejemplo de lo que representa este programa con el que el Gobierno, según ha explicado Buruaga, intenta dar solución a uno de "los mayores desafíos que tiene el medio rural", como es la pérdida de explotaciones de leche y que, incluso, va más allá ya que son "una parte esencial de nuestra identidad" como región.

En concreto, se busca evitar que la comunidad pierda ganaderías viables porque su titular alcance la jubilación sin que nadie en su entorno o en su familia esté dispuesto a continuar con la actividad.

Para ello, desde la Consejería de Ganadería se va a conectar a quienes quieren dejar la actividad con quienes desean incorporarse al sector mediante una bolsa de relevo. Actualmente, hay 16 ganaderos próximos a la jubilación en ella y se está trabajando paralelamente en la de los jóvenes.

Además, se creará la figura de un ganadero tutor que acompañe y asesore a ambas partes y se garantice así que la transición funcione, aportando "seguridad y confianza" a todas las partes y propiciando "acuerdos sólidos y duraderos".

De este modo, se identificarán explotaciones con futuro, se analizarán sus necesidades, se conocerán los perfiles de los posibles ganaderos aspirantes y se facilitarán encuentros que permitan construir "una relación de confianza".

"Todos salen ganando", ha resumido Buruaga. Primero porque el ganadero vende sus animales y, como en este caso, alquila la instalación y sus fincas inicialmente por cinco años prorrogables, con lo que completa su pensión de jubilación.

Por su parte, los jóvenes tienen la oportunidad de iniciarse en la producción lechera y de desarrollar su proyecto de vida en el medio rural, por lo que "hay inversión, actividad económica y empleo. Pero sobre todo, hay vida y futuro en nuestros pueblos", ha sostenido la presidenta.

Además, las explotaciones acogidas al plan tendrán un carácter preferente y prioritario en el acceso a las ayudas en el siguiente periodo de la PAC y de los planes de mejora.

Buruaga ha afirmado que el relevo generacional no es únicamente una operación económica, sino "es algo mucho más importante". "Es ante todo un proceso humano", ha matizado la presidenta, que ha puesto en valor el trabajo de los profesionales del sector.

Según ha detallado la jefa del Ejecutivo, cada año se jubilan en Cantabria en torno al 4 por ciento de los ganaderos de leche, lo que significa que en cinco años se perderán cerca de 140 profesionales de los 710 que hay actualmente. "Esta región no se lo puede permitir", ha aseverado.

En el acto han estado presentes la consejera de Ganadería, María Jesús Susinos; el alcalde de Santa María de Cayón, Francisco Viar, y una amplia representación del sector.

COMPROMISO CON EL SECTOR

La presidenta ha hecho hincapié en el compromiso del Gobierno con el sector y los jóvenes ganaderos, como con el adelanto del 80% de la ayuda destinada a la primera instalación.

En este punto, ha especificado que en la última convocatoria se han recibido 75 solicitudes: 48 de jóvenes mayores de 18 años, 13 de ellos de leche, y 27 mayores de 40 años, 5 de ellos de leche. Cifras que no se daban desde el año 2016, ha puntualizado.

También se ha referido a otras medidas como el aumento del presupuesto para la mejora y modernización de explotaciones --que ha pasado de 4 a 7 millones de euros--, a las que se unen las ayudas del I Plan de Empleo Autónomo de Cantabria.

Por último, Buruaga ha aseverado que su Ejecutivo seguirá reivindicando al Gobierno central la vacunación contra la dermatosis nodular contagiosa, que seguirá impulsando medidas pactadas con el sector (plan de recría, de la carne o el futuro de la leche), que estará "muy vigilante" para mantener al lobo fuera del LESPRE, que continuará ampliando la inversión en infraestructuras agrarias y que agilizará la puesta en marcha del nuevo portal ganadero.