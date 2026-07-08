Planas asegura que las ayudas para actuaciones vitivinícolas y de sanidad animal y vegetal son "bien significativas"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander - JUANMA SERRANO - EUROPA PRESS

SANTANDER 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que las ayudas para actuaciones vitivinícolas y de sanidad animal y vegetal anunciadas este martes "son bien significativas", y ha pedido a las comunidades autónomas "que pongan de su parte".

Y es que, la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural ha acordado este martes la distribución territorial entre las distintas comunidades autónomas de 132,33 millones de euros, destinados a financiar actuaciones en materia de sanidad animal y vegetal (18,5 millones de euros) y distintas medidas de la Intervención Sectorial Vitivinícola de la Política Agraria Común (113,7 millones de euros), de los que un total de 62.152 euros corresponden a Cantabria.

En declaraciones a los medios antes de clausurar un curso de la UIMP en Santander, el titular del Alimentación ha subrayado que es "una aportación extraordinaria del Gobierno de España muy importante".

"Quiero significar que estos fondos del Gobierno de España son una contribución extraordinaria, aparte de algunos que se ven fijados por normas europeas, que son dentro del marco de las competencias autonómicas", ha apostillado.

El ministro ha recordado que las comunidades autónomas son las que tienen las competencias de la sanidad animal y vegetal, y que desde el Gobierno de España se contribuye a mejorar.

En ese sentido, ha insistido en que la contribución es "bien significativa" y, a partir de ahí, ha advertido que cada Gobierno autonómico "tiene que poner de su parte lo que corresponda" para evaluarla en su conjunto".

El titular del ramo ha afirmado que la sanidad animal es uno "de los grandes retos" que tiene España, y ha subrayado que los países miembros están "discutiendo" con la Comisión Europea para que se no disminuyan las ayudas en el próximo marco financiero, porque estas subvenciones sirven para diferentes problemas como las enfermedades de erradicación obligatoria.

Y ha recordado que este tipo de problemática se ha producido en España, por lo que ha señalado la necesidad de "una buena respuesta y una buena coordinación administrativa".

"Estos temas quedan fuera de la política y fuera de la confrontación política. Tenemos que unirnos para dar respuesta a algo que es un problema real que existe dentro del mundo actual por consecuencia del cambio climático y también del incremento de las comunicaciones", ha sentenciado.

AYUDAS A AGRICULTORES POR EL SOBRECOSTE DE LOS FERTILIZANTES

Por otro lado, Planas ha informado de que esta semana se han empezado a abonar los 665 millones de euros a más de 400.000 agricultores en relación con la compensación del "sobrecoste" de los fertilizantes.

"Es otra ayuda más de las que el Gobierno de España viene dando. Está bien que se salude positivamente nuestras ayudas, pero también cada uno debe poner su parte al respecto", ha reiterado.