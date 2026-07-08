Planas reconoce la "difícil situación" del verdel, y asegura que el Gobierno de España tendrá que gestionarla

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, este miércoles en Santander - JUANMA SERRANO-EUROPA PRESS

SANTANDER 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, Luis Planas, ha reconocido la "difícil situación" que afrontan los pescadores de verdel por falta de ejemplares y ha asegurado que el Ejecutivo tendrá que gestionarla.

"Cada mes de diciembre tenemos una discusión muy importante en Bruselas en el Consejo de Agricultura y Pesca (AGRIFISH) sobre el verdel. Vamos a ver qué ocurre este año", ha declarado este miércoles a preguntas de los periodistas antes de clausurar un curso de la UIMP en Santander.

El ministro ha recordado que el año pasado la Comisión Europea hizo una propuesta de reducción "muy drástica", mientras que los estados costeros, es decir, Reino Unido, Islandia, Islas Feroe y Noruega, decidieron no aplicar esas medidas "tan restrictivas".

Tras ello, Europa decidió acatar lo que planteó España y otros estados miembros aumentando la cantidad de captura de verdel, "aunque la realidad de la mala situación del stock está ahí y no se puede negar".

"Tendremos que ver qué podemos hacer. Este año hemos dado preferencia en los repartos de cuotas a nivel nacional a aquella parte del segmento de flota que lo hace de forma más profesional y dedicado al verdel, pero es verdad que nos encontramos ante una situación difícil y tendremos que gestionarla", ha insistido.

En este sentido, el titular de Pesca ha subrayado que los stocks se han de "reconstituir" y, ante la falta de pescado, las capturas son más difíciles, por lo que entiende la preocupación de los pescadores sobre este asunto.

Por otro lado, sobre un posible cierre de la pesca de verdel, Planas ha apuntado que no se puede pronunciar ante algo que no se ha decidido.