Planas ve "absolutamente lamentables" las palabras de Feijóo sobre las bajas laborales: "Está fuera de lugar"

El ministro Planas en la UIMP - JUANMA SERRANO - EUROPA PRESS

SANTANDER 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas (PSOE), ha calificado de "absolutamente lamentables" las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre las bajas laborales y ha opinado que proponer "reducir los ingresos de quien se encuentra enfermo" está "fuera de lugar" por parte del líder de la oposición, que "se supone que quiere ganar las próximas elecciones".

Así lo ha manifestado este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación en Santander, donde ha clausurado el encuentro 'La gastronomía: un activo estratégico del país' en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

"Que la derecha que pretende obtener el gobierno, que PP y Vox planteen ya abiertamente esto... Si lo plantean antes de llegar al gobierno, ¿qué no plantearán si alguna vez llegan al gobierno? Simplemente lo dejo ahí", ha dicho el ministro, que también ha hablado desde su propia biografía personal como inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Ha defendido que quien está de baja "no lo está voluntariamente", sino porque "está enfermo y efectivamente hay un parte médico que lo acredita", y aunque ha recalcado que en estas situaciones tienen que establecerse los controles que sean "oportunos, médicos y no médicos", "evidentemente se tienen que asegurar los ingresos de todos los trabajadores".

Y en este apartado el ministro ha señalado que el "problema" es que la derecha "tiene una visión low cost" de España, que "no lo es".

"España es un gran país", ha afirmado, poniendo de ejemplo que es una potencia agroalimentaria, y que "lógicamente" el crecimiento económico, el empleo y los salarios tienen que ir "en consonancia con ello".

De este modo, ha destacado que la "fuerza" del país en estos momentos es su capacidad de innovación tecnológica y no las "diferencias desde el punto de vista salarial". "Tenemos que competir con países que producen y tienen salarios inferiores a los nuestros, ¿Qué vamos a hacer? ¿Alinearnos sobre ellos?", se ha cuestionado.

"Absolutamente lo contrario", ha aseverado Planas, quien ha puesto en valor que desde 2018 el Gobierno central ha incrementado el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de forma significativa sin que haya disminuido el empleo; o que las pensiones públicas se están reevaluando según el IPC, algo que a su juicio es "una referencia de dignidad humana".