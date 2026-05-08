La plantilla de Prysmian irá cinco días a la huelga por el bloqueo del convenio

Archivo - Huelga en Prysmian en foto de archivo - CCOO - Archivo

SANTANDER, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Prysmian, la fábrica de cables de fibra óptica de Maliaño (Camargo), ha convocado cinco días de huelga (13, 19, 21, 26 y 28 de mayo) ante el bloqueo de la negociación del nuevo convenio colectivo, está caducado desde diciembre de 2024, y la negativa de la empresa a aceptar propuestas salariales vinculadas al IPC real tras varias reuniones infructuosas que se han venido celebrando desde el pasado mes de noviembre.

CCOO ha informado este viernes que la plataforma sindical planteaba inicialmente, junto a otras cuestiones "más sociales", una subida salarial ligada al IPC más un punto porcentual con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo perdido tras los años de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y los recientes despidos, mientras que la propuesta de la empresa contemplaba un convenio a tres años, sin ningún tipo de subida en 2025 y con un incremento ligado al IPC real con un tope del 1,5% para 2026 y 2027.

"Ya entonces nos pareció ridículo pero luego la empresa se vino arriba, diciendo que la situación había cambiado y endureciendo las condiciones, proponiendo la congelación salarial también para 2026", ha señalado el presidente del comité de empresa, Ismael Vega (CCOO), quien ha añadido que, en un intento por "desatascar" el conflicto con una nueva propuesta, el comité decidió aceptar la congelación para 2025 y 2026 pero reclamó para 2027 y 2028 un incremento ligado al IPC real más un 1,5%.

Sin embargo, la propuesta tampoco fue aceptada por la dirección, y la representación sindical, tras nuevos despidos en oficinas, retiró esa oferta, regresó a la plataforma inicial y suavizó únicamente la petición correspondiente al primer año.

"La postura de la representación sindical siempre ha sido dialogante e incluso nos hemos prestado a rebajar las pretensiones iniciales con el fin de tener un convenio lo antes posible. Sólo pedimos lo que es justo, que no es otra cosa que mantener el poder adquisitivo pero la cerrazón de la empresa es total y la última propuesta sitúa congelación para 2025 y 2026 y un IPC topado al 3% para 2027", ha explicado Vega.

Después de varias asambleas con la plantilla, compuesta por unas 140 personas actualmente, el comité ha convocado cinco jornadas de huelga tras una mediación en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA) donde la empresa ha mantenido su postura inicial.

"No se han movido ni una décima de su propuesta e incluso nos han venido a decir en la mediación que cobramos mucho y se produce poco. Siempre nos hemos mostrado conciliadores porque mientras que la empresa pretende siempre ganar en todas las negociaciones, a nosotros nos vale con empatar, es decir, no perder poder adquisitivo", ha afirmado el presidente del comité.

Además, ha asegurado que se trata de un grupo empresarial "que genera beneficios de manera regular, pero eso nunca repercute en esta plantilla, porque incluso cuando nuestro sector dentro del grupo Prysmian estaba boyante y dando unos números extraordinarios no veíamos incrementados nuestros salarios por encima del IPC".

También ha hecho hincapié en que "si el 90% de la plantilla tiene una antigüedad en la empresa de más de 15 años, eso significa que respondemos, que somos personas válidas en nuestros puestos, que hacemos bien nuestro trabajo y damos el callo".

"Después de haber estado dos años regulados por un ERTE y de sufrir un ajuste de plantilla posterior, lo único que pedimos es lo justo, mantener el poder adquisitivo", ha insistido.