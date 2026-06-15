La plantilla de Prysmian irá mañana a la huelga ante la "inflexibilidad" de la empresa para el acuerdo

SANTANDER 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Prysmian, la fábrica de cable de Maliaño (Camargo), irá este martes, 16 de junio, de nuevo a la huelga tras varias reuniones con la empresa ya que, aunque se han "acercado posturas", la dirección sigue "inflexible" en cuestiones que el comité de empresa considera "fundamentales" para alcanzar un acuerdo "satisfactorio".

Así, después de unos primeros encuentros en los que la negociación volvió a quedar "estancada" y en posiciones "muy alejadas" de lo que la representación sindical consideraba un acuerdo "digno", se establecieron nuevas convocatorias de huelga para el martes y jueves.

Y la cita mantenida este lunes en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA) ha supuesto "un cambio en la actitud" de la empresa, según ha indicado Comisiones Obreras en un comunicado.

En un comunicado, el sindicato ha indicado que durante varias horas ambas partes han intercambiado propuestas y aunque las posiciones se han acercado "considerablemente", aún existen diferencias que "impiden cerrar el acuerdo".

"Valoramos la voluntad negociadora que ha mostrado hoy la empresa y hemos visto que la distancia entre ambas partes ya es pequeña pero no podemos aceptar la inflexibilidad que ha mostrado en ciertas cuestiones para nosotros imprescindibles y por eso mantenemos la huelga convocada para este martes.

"Haremos asambleas y el miércoles serán los trabajadores quienes decidan", ha señalado Ismael Vega (CCOO), presidente del comité de empresa, que ha criticado que la empresa ha "respondido amenazando con que si continúan las movilizaciones la oferta que está sobre la mesa podría desaparecer".