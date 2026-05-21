La plantilla de Prysmian rechaza la propuesta de la empresa de negociar sólo si desconvoca alguna jornada de huelga

Tercera jornada de huelga en Prysmian - CCOO

SANTANDER, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Prysmian ha rechazado la propuesta de la empresa de negociar en la Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria (ORECLA) sólo si desconvoca alguna jornada de huelga.

De hecho, la tercera jornada de huelga este jueves ha vuelto a paralizar por completo la actividad en la fábrica de cables de fibra óptica de Maliaño, que permanece cerrada desde primera hora de la mañana por el seguimiento unánime de la plantilla a los paros convocados por el comité de empresa ante el bloqueo de la negociación del convenio colectivo y la intención de la empresa de congelar los salarios de las alrededor de 140 personas que trabajan en la planta.

Según ha informado el comité de empresa, la plantilla está apostada a las puertas de la fábrica "con el ánimo y las fuerzas intactas tras conocer el chantaje al que pretende someterle la empresa", que ha comunicado a los sindicatos que "sólo se sentará a negociar en el ORECLA si se desconvoca alguna de las jornadas de huelga".

"Estamos más fuertes y más unidos que nunca y tenemos bien claro que no vamos a aceptar ningún tipo de chantaje o presión. Así lo hemos decidido en asamblea y nuestra determinación es firme. Los trabajadores han rechazado someternos a las exigencias de la empresa y su voz es soberana. La empresa ha conseguido reforzar aún más nuestra fuerza y unidad", ha señalado el presidente del comité de empresa, Ismael Vega (CCOO).

El comité ha señalado que las huelgas fueron convocadas en abril y que Prysmian "ha tenido tiempo más que suficiente para sentarse a negociar con criterio y acorde a la realidad del coste de la vida y no como hizo en la única reunión obligatoria celebrada en el ORECLA el 7 de mayo", donde la dirección mantuvo intacta su propuesta de congelación salarial "y no mostró ni la más mínima intención de querer desbloquear el conflicto".

"Ahora, en una nueva maniobra de presión, han trasladado la mediación prevista para el martes 26 de mayo, que coincidía con la cuarta jornada de huelga, al miércoles 27, tras oponernos frontalmente a desconvocar la jornada de paro prevista para ese día", ha trasladado Vega.

El comité de empresa ha reiterado que sus reivindicaciones son "justas y razonables" porque su lucha está en no perder poder adquisitivo y más teniendo en cuenta que se trata de un grupo empresarial que cada año presenta beneficios millonarios.

Las próximas jornadas de huelga están convocadas para el 26 y el 28 de mayo.