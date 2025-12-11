La plantilla de TYCSA convoca nueva jornada de huelga este viernes ante la "escalada de siniestralidad"

Archivo - Huelga en TYCSA - CCOO - Archivo

SANTANDER 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Global Special Steel Products (TYCSA) está llamada a una nueva jornada de huelga desde las 6.00 horas de este viernes, 12 de diciembre, y hasta la misma hora del sábado, ante el "aumento de los accidentes de trabajo y la precariedad laboral" en la fábrica de Nueva Montaña, que pertenece al grupo empresarial de GSW.

Se trata de la tercera jornada de paro convocada en la fábrica en los últimos dos meses, tras las dos que tuvieron lugar los días 22 y 27 de octubre y fueron secundadas por la totalidad de la plantilla --formada por unos 150 trabajadores--, que se moviliza frente a la "escalada de la siniestralidad" en la planta, como han reiterado los sindicatos.

Y el próximo jueves, 18 de diciembre, está convocada una cuarta jornada desde las 14.00 horas hasta las 6.00 horas del viernes 19.

Los sindicatos han advertido que la situación ha empeorado desde la anterior movilización, lo que se suma a la "nula voluntad negociadora de la empresa", con la que se han reunido en varias ocasiones sin avances.

A ello "se ha unido la aplicación de represalias, amenazas y sanciones a algunas personas trabajadoras por el hecho de secundar esta protesta", han denunciado las organizaciones sindicales en un comunicado.