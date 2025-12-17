La plantilla de TYCSA está llamada de nuevo a la huelga este jueves

Archivo - Huelga en TYCSA en foto de archivo - CCOO - Archivo

SANTANDER 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Global Special Steel Products (TYCSA) está llamada de nuevo a la huelga desde las 14.00 horas de este jueves, 18 de diciembre. Se trata de la cuarta jornada desde que en el mes de octubre comenzaran a movilizarse frente a la escalada de la siniestralidad en la fábrica ubicada en Nueva Montaña, que pertenece al grupo empresarial de la GSW y cuenta con una plantilla de unas 150 personas, y la "nula voluntad" de la dirección de solucionar el conflicto a lo largo de este tiempo.

En un comunicado, los sindicatos del comité de empresa han informado que la empresa les ha convocado a una reunión extraordinaria el próximo lunes, 22 de diciembre, a la que espera que acuda "con voluntad negociadora para desencallar la situación y poner coto al aumento de accidentes de trabajo y la precariedad laboral".

Las tres convocatorias anteriores tuvieron lugar los días 22 y 27 de octubre y el pasado 12 de diciembre y fueron secundadas por la totalidad de la plantilla.

En esta ocasión, como ya ocurriera en la segunda jornada, el personal técnico quedará excluido "por equidad en la aplicación del ejercicio de huelga".