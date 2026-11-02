Plataforma Sanidad Pública pide a los grupos que presenten enmienda a la totalidad al proyecto de Salud Digital

La Plataforma de la Sanidad Pública pide a los grupos que presenten enmienda a la totalidad al proyecto de Salud Digital - UGT

SANTANDER, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de la Sanidad Pública solicitará a los grupos parlamentarios que presenten una enmienda a la totalidad contra el proyecto de Ley de Salud Digital porque "expone el historial médico de los ciudadanos a empresas privadas".

Así lo han anunciado este lunes en rueda de prensa los portavoces de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria, Fernando Rodero y Antonio Jiménez, para quienes el proyecto de Ley de Salud Digital de Cantabria, que se adelanta a la propia legislación estatal en este concepto, "tiene los mismos sustratos privatizadores que otras medidas adoptadas por este Gobierno".

De acuerdo con el dictamen elaborado por juristas para la plataforma, la propuesta normativa "carece de las garantías requeridas en protección de datos, expone el historial médico de los usuarios a corporaciones mercantiles y presenta visos de inconstitucionalidad".

La Plataforma ha denunciado en su informe 'Que no te roben la Salud' el "desvío continuado de pacientes" hacia centros concertados y privados como el hospital Santa Clotilde de Santander y la clínica Quirón de Leioa (Vizcaya), además del "empeoramiento" de las demoras asistenciales en la comunidad autónoma.

El colectivo ha explicado que "ha seguido recibiendo quejas sobre presiones a usuarios para someterse a pruebas fuera de la red pública bajo advertencia de ser excluidos de las listas de espera".

Al respecto, ha subrayado que el consejero de Salud, César Pascual, "ha tenido que rectificar" tras admitir la existencia de una circular con instrucciones de "desatención" remitida desde el Servicio Cántabro de Salud (SCS).

En este contexto, el documento censura el convenio suscrito con el hospital Santa Clotilde, dotado con una partida presupuestaria de 256 millones de euros a lo largo de 16 años, así como la cesión proyectada en los terrenos de la antigua Residencia Cantabria de Cazoña para el Parque de Innovación en Salud bajo gestión privada.

"A las iniciativas por activa que alimentan la Sanidad privada se suman los efectos que, por pasiva, provoca la falta de recursos suficientes para mantener el sistema público y adaptarlo a las crecientes exigencias de los tiempos actuales y las perspectivas de futuro de nuestra sociedad, incluida las relativas al envejecimiento de la población y a las naturales expectativas que las mejoras científicas crean en la ciudadanía", han subrayado.

LISTAS DE ESPERA

En el ámbito quirúrgico, la organización ha remarcado que, a 31 de diciembre de 2025, Cantabria registra "los peores indicadores del Estado español", al contabilizar una tasa de 24,9 pacientes en espera por cada 1.000 habitantes frente a la media nacional de 17,7.

"Y es cada vez más evidente cómo el engrosamiento de las listas de espera acaba operando como una forma especialmente perversa de alimentar a la privada por la vía de la exasperación de los pacientes que no pueden esperar lo que se les pide. Lo peor es que gran parte de ellos tampoco pueden pagarse un seguro o una asistencia puntual en centros no públicos, por lo que muchos acaban viendo cómo su dolencia se agrava, a veces con consecuencias fatales", ha denunciado Rodero.

El informe pone el foco en los problemas asistenciales en Atención Primaria: la falta de cobertura en consultorios médicos durante el periodo estival, junto a la ausencia de personal facultativo en municipios y núcleos como Miengo, Cudón y Cuchía.

Para los portavoces de la Plataforma, "el panorama de la sanidad pública en nuestra región es, en suma, cada vez más preocupante; y las responsabilidades son claras, habida cuenta de la competencia absoluta de la autonomía en la materia".

Por otra parte, la plataforma ha manifestado su apoyo y participación en la huelga general convocada por UGT y COOO el día 11 de noviembre para reclamar soluciones al acceso a la vivienda, una situación que ha calificado como asunto "de salud pública".