La playa de Berria recupera la normalidad tras la alta presencia de medusas

SANTOÑA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La playa de Berria, en el municipio de Santoña, ha recuperado este sábado la normalidad tras la alta presencia ayer de medusas de la especie carabela portuguesa que obligó a prohibir el baño a primera hora de la tarde después de registrarse 35 picaduras en un intervalo de 20 minutos.

Así lo ha confirmado a Europa Press el alcalde, Jesús Gullart, quien ha detallado que a las 11.00 horas se ha iniciado el servicio de socorrismo "sin ninguna indecencia".

Ha explicado que los socorristas han comprobado con la lancha la situación en el agua y, "de momento", hay "normalidad absoluta".

El Ayuntamiento tomó ayer la decisión de prohibir la entrada al agua ante la presencia de medusas como medida preventiva "de protección de la salud".

Según informa Cruz Roja en sus red social 'X', en Berria ondea hoy la bandera verde en los puestos de Base y Camping, y la amarilla en Brusco.