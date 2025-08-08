Prohibido el baño en la playa de Berria por la alta presencia de medusas

Se han registrado 35 picaduras en 20 minutos

SANTOÑA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santoña ha anunciado este viernes el cierre "temporal y preventivo" del baño en la playa de Berria ante los altos índices de presencia de medusas de la especie carabela portuguesa, y tras registrarse un total de 35 picaduras en un intervalo de 20 minutos en el mismo puesto de socorrismo.

Así lo ha informado a primera hora de esta tarde en sus redes sociales el Consistorio, en las que ha indicado que la presencia de este tipo de medusas "supera los modelos establecidos en el protocolo municipal de seguridad en playas". Por ello, se ha decretado el cierre preventivo del baño en el arenal como medida "de protección de la salud".

En él ondea la bandera roja que indica la prohibición de entrar en el agua y la blanca con dibujos de medusas que señala su presencia.

Según han indicado fuentes de Cruz Roja a Europa Press, en los últimos días se estableció la amarilla de precaución ante la aparición de las medusas, que esta tarde ha pasado a roja ante su alta presencia en la orilla. Después de comunicar esta situación a la Concejalía de Medio Ambiente se tomó la decisión del cierre de la playa.

El Consistorio ha detallado que se trata de una medida "preventiva" y será revisada una vez que se restablezcan las condiciones de seguridad para el baño.